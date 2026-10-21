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Головна Штаб Нічний наліт на Україну: ворог застосував ракети і 186 БпЛА

Нічний наліт на Україну: ворог застосував ракети і 186 БпЛА

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21 жовтня 2026 09:12
Атака Росії 21 жовтня: скільки БпЛА збила ППО та які наслідки 160 окрема механізована бригада
Військовослужбовець ЗСУ відстежує ціль. Фото: 160 окрема механізована бригада

Українські сили ППО знешкодили 150 зі 186 дронів різних типів, якими армія Росії атакувала країну в ніч проти 21 жовтня. Ворожі сили били безпілотниками та ракетами "Іскандер-К" одразу з кількох напрямків. разом з тим бойова робота досі триває: десяток апаратів ще фіксують у небі, є наслідки від прильотів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ. 

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Росіяни здійснили комбінований удар ракетами та дронами

Починаючи з 18:00 20 жовтня і протягом усієї ночі 21 жовтня російські війська здійснювали масований обстріл української території. Для чергового нальоту було використано крилаті ракети "Іскандер-К", пуски яких відбувалися з повітряного простору Ростовської області. Також загалом росіяни випустили 186 ударних дронів, серед яких 88 одиниць були реактивними.

Також агресор використав апарати "Гербера", S8000 "Бандероль" та спеціальні дрони-імітатори "Пародія".

Атака здійснювалася одразу з кількох регіонів. Росіяни підіймали свої безпілотники з майданчиків у російських містах Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Додатково старти фіксувалися з тимчасово окупованих територій України.

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За попередніми підрахунками станом на 08:30 ранку, українським захисникам вдалося подавити та збити 150 цілей. Знищені об'єкти включають безпілотники "Гербера", "Бандероль", а також апарати типу Shahed, з яких 63 виявилися реактивними модифікаціями.

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Статистика збиття дронів 21 жовтня. Фото: ПС ЗСУ

Водночас військові зафіксували влучання ворожих засобів на 27 різних локаціях. Окрім того, падіння уламків від ліквідованих цілей призвело до наслідків ще на 13 локаціях.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна масштабує закупівлі роботизованих турелей зі штучним інтелектом та комп'ютерним зором. Як заявив президент Володимир Зеленський, ці автоматичні комплекси довели свою результативність у знищенні російських реактивних "Шахедів".

Водночас Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах у столичному регіоні. У Святошинському районі Києва кількість загиблих унаслідок ранкової атаки 21 жовтня зросла до двох. Російський безпілотник врізався у 24-поверхівку та спричинив сильну пожежу, ще одного пораненого мешканця госпіталізували медики.

Крім того, напередодні, 20 жовтня, під удар російського дрона потрапили цивільні автомобілі на трасі Київ — Одеса у Фастівському районі. Унаслідок атаки транспорт зайнявся просто посеред дороги, серед мирних водіїв та пасажирів є загиблі й поранені. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні сили
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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