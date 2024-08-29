Незаконный выезд за границу — за время войны разоблачили 570 преступных групп

Незаконно переправляли украинцев за границу — сколько групп разоблачила ГПСУ за время войны
За время полномасштабной войны разоблачили 570 организованных преступных групп, незаконно переправлявших украинцев за границу. Часто такие случаи заканчивались трагически.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Незаконная переправка украинцев за границу
"Всего за время полномасштабной войны нашими оперативными сотрудниками вместе с другими правоохранительными органами разоблачено не менее 570 преступных групп, которые незаконно переправляли украинцев за границу", — рассказал Демченко.
По его словам, такие "банды" оказывали содействие людям в незаконном пересечении границы, сопровождали их, а также информировали, как себя вести и на какой участок лучше идти, чтобы в дальнейшем покинуть Украину.
В то же время спикер ГПСУ добавил, что члены этих преступных группировок обычно не беспокоятся о жизни своих "заказчиков". Часто организаторы даже не встречаются с "клиентами" и ведут все общение онлайн и их главная цель — получить средства.
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