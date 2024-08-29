Незаконный выезд за границу — за время войны разоблачили 570 преступных групп

Украинские пограничники ведут наблюдение. Иллюстративное фото: ГПСУ

За время полномасштабной войны разоблачили 570 организованных преступных групп, незаконно переправлявших украинцев за границу. Часто такие случаи заканчивались трагически.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Незаконная переправка украинцев за границу

"Всего за время полномасштабной войны нашими оперативными сотрудниками вместе с другими правоохранительными органами разоблачено не менее 570 преступных групп, которые незаконно переправляли украинцев за границу", — рассказал Демченко.

По его словам, такие "банды" оказывали содействие людям в незаконном пересечении границы, сопровождали их, а также информировали, как себя вести и на какой участок лучше идти, чтобы в дальнейшем покинуть Украину.

В то же время спикер ГПСУ добавил, что члены этих преступных группировок обычно не беспокоятся о жизни своих "заказчиков". Часто организаторы даже не встречаются с "клиентами" и ведут все общение онлайн и их главная цель — получить средства.