Незаконний виїзд за кордон — за час війни викрили 570 злочинних груп

Українські прикордонники ведуть спостереження. Ілюстративне фото: ДПСУ

За час повномасштабної війни викрили 570 організованих злочинних груп, які незаконно переправляли українців за кордон. Досить часто такі випадки закінчувалися трагічно.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Незаконне переправлення українців за кордон

"Загалом за час повномасштабної війни нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 570 злочинних груп, які незаконно переправляли українців за кордон", — розповів Демченко.

За його словами, такі "банди" надавали сприяння людям у незаконному перетину кордону, супроводжували їх, а також інформували, як себе поводити та на яку ділянку краще йти, щоб надалі покинути Україну.

Водночас речник ДПСУ додав, що члени цих злочинних угруповань зазвичай не переймаються життям своїх "замовників". Часто організатори навіть не зустрічаються з "клієнтами" й ведуть усе спілкування онлайн і головна їхня мета — отримати кошти.