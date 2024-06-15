Волынян получил очередную повестку и решил не идти в ТЦК — какое решение суда

Военный выписывает мужчине повестку. Фото иллюстративный: novynarnia.com

Житель Волыни не явился в ТЦК после получения боевой повестки. По его словам, это связано с тем, что ранее ему уже несколько раз вручали повестки и постоянно направляли домой, ведь считали непригодным к службе. Суд вынес приговор мужчине за уклонение от службы и назначил ему три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Камень-Каширского районного суда.

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Детали дела

В прошлом году 1 августа военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным к прохождению военной службы. В тот же день мужчина получил боевую повестку. Однако на следующий день он не явился в пункт сбора, не имея на то никаких причин.

Приговор суда. Фото: скриншот

Мужчина признал свою вину, заявив, что действительно после получения повестки не пришел в указанное время в ТЦК.

Он объяснил, что в 2022 году уже был на полигоне, но тогда его сочли непригодным. В октябре, ноябре и декабре этого года ему повторно вручали повестки и каждый раз после ВВК его отправляли домой.

"Кроме того, в 2022 году через каждые десять дней его доставляли на полигоны, однако возвращали обратно как непригодного к службе и сообщали, что он может быть свободен" , — говорится в сообщении.

После получения очередной повестки обвиняемый подумал, что ситуация повторится и не явился в пункт сбора.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года. Важно, что приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Напомним, в горах в Закарпатье пограничники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину. Он планировал нелегально пересечь границу и бежать в Румынию.

Мы писали, что житель Львовской области не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на отправку в воинскую часть из-за смерти отца. Также он объяснил, что ухаживает за матерью.