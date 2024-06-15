Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Непридатного чоловіка засудили за те, що не прийшов до ТЦК після отримання повістки arrow

Непридатного чоловіка засудили за те, що не прийшов до ТЦК після отримання повістки

15 червня 2024 15:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Волинян отримав чергову повістку та вирішив не йти до ТЦК — яке рішення суду
Військовий виписує чоловіку повістку. Фото ілюстративне: novynarnia.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Житель Волині не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. За його словами, це пов'язано з тим, що до цього йому вже кілька разів вручали повістки і постійно направляли додому, адже вважали не придатним до служби. Суд виніс вирок чоловіку за ухилення від служби та призначив йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду.

Читайте також:

Деталі справи

Минулого року 1 серпня військово-лікарська комісія визнала звинуваченого придатним до проходження військової служби. Того ж дня чоловік отримав бойову повістку. Однак на наступний день він не з'явився до пункту збору не маючи на те жодних причин. 

Непридатного чоловіка засудили за те, що не прийшов до ТЦК після отримання повістки - фото 1
Вирок суду. Фото: скриншот

Чоловік визнав свою вину, заявивши, що дійсно після отримання повістки не прийшов у зазначений час до ТЦК.

Він пояснив, що в 2022 році вже був на полігоні, але тоді його визнали не придатним. У жовтні, листопаді і грудні того ж року йому повторно вручали повістки і щоразу після ВЛК його відправляли додому.

"Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний", — йдеться в повідомленні.

Тож після отримання чергової повістки звинувачений подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Важдливо, що вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

Ми писали, що мешканець Львівської області не з'явився в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на відправку до військової частини через смерть батька. Також він пояснив, що доглядає за матір'ю.

суд
Волинська область
мобілізація
повістки
бойова повістка
ТЦК та СП
ухилянти
Волинь
правосуддя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування