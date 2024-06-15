Волинян отримав чергову повістку та вирішив не йти до ТЦК — яке рішення суду

Непридатного чоловіка засудили за те, що не прийшов до ТЦК після отримання повістки
Житель Волині не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. За його словами, це пов'язано з тим, що до цього йому вже кілька разів вручали повістки і постійно направляли додому, адже вважали не придатним до служби. Суд виніс вирок чоловіку за ухилення від служби та призначив йому три роки позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду.
Деталі справи
Минулого року 1 серпня військово-лікарська комісія визнала звинуваченого придатним до проходження військової служби. Того ж дня чоловік отримав бойову повістку. Однак на наступний день він не з'явився до пункту збору не маючи на те жодних причин.
Чоловік визнав свою вину, заявивши, що дійсно після отримання повістки не прийшов у зазначений час до ТЦК.
Він пояснив, що в 2022 році вже був на полігоні, але тоді його визнали не придатним. У жовтні, листопаді і грудні того ж року йому повторно вручали повістки і щоразу після ВЛК його відправляли додому.
"Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний", — йдеться в повідомленні.
Тож після отримання чергової повістки звинувачений подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Важдливо, що вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді.
Нагадаємо, у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.
Ми писали, що мешканець Львівської області не з'явився в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на відправку до військової частини через смерть батька. Також він пояснив, що доглядає за матір'ю.
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