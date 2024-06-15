Волинян отримав чергову повістку та вирішив не йти до ТЦК — яке рішення суду

Військовий виписує чоловіку повістку. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Житель Волині не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. За його словами, це пов'язано з тим, що до цього йому вже кілька разів вручали повістки і постійно направляли додому, адже вважали не придатним до служби. Суд виніс вирок чоловіку за ухилення від служби та призначив йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду.

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Деталі справи

Минулого року 1 серпня військово-лікарська комісія визнала звинуваченого придатним до проходження військової служби. Того ж дня чоловік отримав бойову повістку. Однак на наступний день він не з'явився до пункту збору не маючи на те жодних причин.

Вирок суду. Фото: скриншот

Чоловік визнав свою вину, заявивши, що дійсно після отримання повістки не прийшов у зазначений час до ТЦК.

Він пояснив, що в 2022 році вже був на полігоні, але тоді його визнали не придатним. У жовтні, листопаді і грудні того ж року йому повторно вручали повістки і щоразу після ВЛК його відправляли додому.

"Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний", — йдеться в повідомленні.

Тож після отримання чергової повістки звинувачений подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Важдливо, що вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

Ми писали, що мешканець Львівської області не з'явився в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на відправку до військової частини через смерть батька. Також він пояснив, що доглядає за матір'ю.