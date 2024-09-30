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Небрежность при осмотре ВЛК — адвокат объяснил, какое наказание грозит врачам

30 сентября 2024 17:30
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине – какая ответственность предусмотрена для специалистов ВЛК
Человек в медицинском кабинете. Иллюстративное фото: facebook.com/policesumy
Виктория Козырь - редактор

Чтобы определить состояние пригодности к службе военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию . Специалисты, проводящие осмотр, несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за нарушение своих обязанностей.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в Telegram.

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Симутин заявил, что врачи ВВК несут ответственность за свои действия или бездействие, которые могут повлечь вред здоровью или нарушение прав военнообязанных.

В частности, ответственность есть трех типов:

  • Уголовное — за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей или злоупотребление служебным положением (ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
  • Административная — за нарушение правил и стандартов медицинских осмотров (ст. 212-3 КУоАП).
  • Дисциплинарная — за несоблюдение внутренних нормативных актов и должностных инструкций.

"Должен признать, что судебная практика по ответственности врачей, членов ВВК, ограничена", — написал адвокат.

В качестве примера он привел дело, где врач предоставил недостоверное заключение о здоровье военнообязанного, что в результате привело к его освобождению от военной службы. В итоге суд признал специалиста виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы.

Ответственность врачей ВЛК
Сообщение Симутина. Фото: скриншот

Напомним, военнообязанный гражданин, считающий результаты военно-врачебной комиссии некорректными , может их обжаловать.

Ранее мы сообщали, что врачебная комиссия при ТЦК состоит из руководителя, секретаря и врачей-специалистов. Узкоспециализированные специалисты оценивают пригодность военнообязанных к военной службе.

Криминал врачи война в Украине ВВК военнообязанные адвокат медосмотр

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