Мобилизация в Украине – какая ответственность предусмотрена для специалистов ВЛК

Человек в медицинском кабинете. Иллюстративное фото: facebook.com/policesumy

Чтобы определить состояние пригодности к службе военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию . Специалисты, проводящие осмотр, несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за нарушение своих обязанностей.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в Telegram.

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Симутин заявил, что врачи ВВК несут ответственность за свои действия или бездействие, которые могут повлечь вред здоровью или нарушение прав военнообязанных.

В частности, ответственность есть трех типов:

Уголовное — за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей или злоупотребление служебным положением (ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Административная — за нарушение правил и стандартов медицинских осмотров (ст. 212-3 КУоАП).

Дисциплинарная — за несоблюдение внутренних нормативных актов и должностных инструкций.

"Должен признать, что судебная практика по ответственности врачей, членов ВВК, ограничена", — написал адвокат.

В качестве примера он привел дело, где врач предоставил недостоверное заключение о здоровье военнообязанного, что в результате привело к его освобождению от военной службы. В итоге суд признал специалиста виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы.

Сообщение Симутина. Фото: скриншот

Напомним, военнообязанный гражданин, считающий результаты военно-врачебной комиссии некорректными , может их обжаловать.

Ранее мы сообщали, что врачебная комиссия при ТЦК состоит из руководителя, секретаря и врачей-специалистов. Узкоспециализированные специалисты оценивают пригодность военнообязанных к военной службе.