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Недбалість під час огляду ВЛК — адвокат пояснив, яке покарання загрожує лікарям

30 вересня 2024 17:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — яка відповідальність передбачена для фахівців ВЛК
Чоловік у медичному кабінеті. Ілюстративне фото: facebook.com/policesumy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Аби визначити стан придатності до служби військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. Фахівці, які проводять огляд, несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення своїх обов'язків.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у Telegram.

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Сімутін заявив, що лікарі ВЛК несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність, що можуть спричинити шкоду здоров'ю або порушення прав військовозобов'язаних.

Зокрема, відповідальність є трьох типів:

  • Кримінальна — за неналежне виконання службових обов'язків або зловживання службовим становищем (ст. 367 Кримінального кодексу України).
  • Адміністративна — за порушення правил і стандартів медичних оглядів (ст. 212-3 КУпАП).
  • Дисциплінарна — за недотримання внутрішніх нормативних актів і посадових інструкцій. 

"Мушу визнати, що судова практика щодо відповідальності лікарів, членів ВЛК, обмежена", — написав адвокат.

Як приклад він навів справу, де лікар надав недостовірний висновок про здоров’я військовозобов’язаного, що в результаті призвело до його звільнення від військової служби. У підсумку суд визнав фахівця винним і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі.

Відповідальність лікарів ВЛК
Допис Сімутіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин, який вважає результати військово-лікарської комісії некоректними, може їх оскаржити. 

Раніше ми повідомляли, що лікарська комісія при ТЦК складається з керівника, секретаря та лікарів-спеціалістів. Вузькоспеціалізовані фахівці оцінюють придатність військовозобов’язаних до військової служби.

Кримінал лікарі війна в Україні ВЛК військовозобов'язані адвокат медогляд

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