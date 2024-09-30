Мобілізація в Україні — яка відповідальність передбачена для фахівців ВЛК

Недбалість під час огляду ВЛК — адвокат пояснив, яке покарання загрожує лікарям
Аби визначити стан придатності до служби військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. Фахівці, які проводять огляд, несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення своїх обов'язків.
Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у Telegram.
Відповідальність, яка лежить на фахівцях ВЛК
Сімутін заявив, що лікарі ВЛК несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність, що можуть спричинити шкоду здоров'ю або порушення прав військовозобов'язаних.
Зокрема, відповідальність є трьох типів:
- Кримінальна — за неналежне виконання службових обов'язків або зловживання службовим становищем (ст. 367 Кримінального кодексу України).
- Адміністративна — за порушення правил і стандартів медичних оглядів (ст. 212-3 КУпАП).
- Дисциплінарна — за недотримання внутрішніх нормативних актів і посадових інструкцій.
"Мушу визнати, що судова практика щодо відповідальності лікарів, членів ВЛК, обмежена", — написав адвокат.
Як приклад він навів справу, де лікар надав недостовірний висновок про здоров’я військовозобов’язаного, що в результаті призвело до його звільнення від військової служби. У підсумку суд визнав фахівця винним і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі.
Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин, який вважає результати військово-лікарської комісії некоректними, може їх оскаржити.
Раніше ми повідомляли, що лікарська комісія при ТЦК складається з керівника, секретаря та лікарів-спеціалістів. Вузькоспеціалізовані фахівці оцінюють придатність військовозобов’язаних до військової служби.
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