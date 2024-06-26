Бронирование от мобилизации – кого еще нужно бронировать кроме работников оборонных комплексов

Вручение повестки госработникам. Иллюстративное фото: Общественное Луцк

В Украине необходимо бронировать не только оборонные предприятия, но и другие, которые работают легально и платят налоги во избежание массового изъятия людей с рабочих мест. Важно также создание условий для службы в ВСУ, таких как денежное обеспечение и социальные пакеты.

Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк, пишет Эспрессо во вторник, 25 июня.

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Необходимо бронировать не только предприятия оборонного комплекса

Цымбалюк заявил, что нужно создавать условия, чтобы люди хотели и имели стимул идти служить в ВСУ, а это, прежде всего, денежное обеспечение и весь социальный пакет. Он добавил, что "государственная машина" должна работать над тем, чтобы не забирали массово людей из предприятий.

"Сегодня строительная отрасль на грани остановки, там не хватает строителей, все другие предприятия тоже. Нужно бронировать не только предприятия оборонного комплекса, но и всех тех, кто честно работают, платят налоги, где работники официально оформлены. Нужно делать стимулы, чтобы предприятия выводились из тени" , — заявил нардеп.

Чиновник отметил, что есть еще две недели для анализа состояния работы ТЦК Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и Сухопутными войсками.

"Тогда будет четко видно, сколько людей стали на военный учет. На сегодняшний день это уже около трех миллионов, что является неплохим результатом. Думаю, что удастся продлить этот период, это было бы логично. У нас нет такой ситуации, что существуют проблемы с количеством мобилизованных" , — сказал Цымбалюк.

Комментируя механизм экономического бронирования, народный депутат отметил, что все равны перед законом.

"Нужно искать золотую середину, как наполнять бюджет, как сделать стимул. Сегодня работодатель должен заплатить 20 тысяч в месяц за наемного работника, чтобы у него была отсрочка. Я не думаю, что это правильный путь. Какая тогда должна быть себестоимость продукции и экономическая выгода?", — заявил Цымбалюк.

По его словам, задача правительства сделать так, чтобы вывести экономику из тени.

"Если мы 30% выведем из тени, тогда не нужно будет ничего придумывать. Не могут служить только бедные. А так, к сожалению, происходит во время мобилизации" , — подытожил нардеп.

Напомним, мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию. Однако запроса от ВСУ на такое количество по состоянию сейчас нет.

Ранее мы писали, что военный ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что при бронировании от мобилизации следует обращать внимание не на уровень зарплаты, а на важность предприятия для обороны или обеспечения жизнедеятельности общества.