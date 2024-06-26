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Не лише підприємства оборони — у Раді назвали, кого ще треба забронювати

26 червня 2024 12:40
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Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації — кого ще треба бронювати окрім працівників оборони
Вручення повістки держпрацівникам. Ілюстративне фото: Суспільне Луцьк
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні необхідно бронювати не лише оборонні підприємства, але й інші, які працюють легально та сплачують податки, щоб уникнути масового забрання людей з робочих місць. Важливим також є створення умов для служби у ЗСУ, таких як грошове забезпечення та соціальні пакети.

Про це повідомив народний депутат України Михайло Цимбалюк пише Еспресо у вівторок, 25 червня.

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Потрібно бронювати не лише підприємства оборонного комплексу

Цимбалюк заявив, що потрібно створювати умови, щоб люди хотіли і мали стимул іти служити у ЗСУ, а це насамперед грошове забезпечення і весь сціальний пакет. Він додав, що "державна машина" має працювати над тим, щоб не забирали масово людей з підприємств.

"Сьогодні будівельна галузь на грані зупинки, там не вистачає будівельників, всі інші підприємства теж. Потрібно бронювати не тільки підприємства оборонного комплексу, а й всі ті, які чесно працюють, сплачують податки, де працівники офіційно оформлені. Потрібно робити стимули, щоб підприємства виводилися з тіні", — заявив нардеп.

Посадовець зауважив, що є ще два тижні для аналізу стану роботи ТЦК Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та Сухопутними військами.

"Тоді буде чітко видно, скільки людей стали на військовий облік. На сьогодні це вже близько трьох мільйонів, що є непоганим результатом. Думаю, що вдасться продовжити цей період, це було б логічно. У нас немає такої ситуації, що існують проблеми з кількістю мобілізованих", — сказав Цимбалюк.

Коментуючи механізм економічного бронювання, народний депутат зазначив, що всі рівні перед законом.

"Потрібно шукати золоту середину, як наповнювати бюджет, як зробити стимул. Сьогодні роботодавець має заплатити 20 тисяч в місяць за найманого працівника, щоб він мав відстрочку. Я не думаю, що це правильний шлях. Яка тоді має бути собівартість продукції та економічний зиск?", — заявив Цимбалюк.

За його словами, завдання уряду — зробити так, щоб вивести економіку з тіні.

"Якщо ми 30% виведемо з тіні, тоді не потрібно буде нічого придумувати. Не можуть служити тільки бідні. А так, на жаль, відбувається під час мобілізації", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. Проте запиту від ЗСУ на таку кількість станом на зараз немає.

Раніше ми писали, що військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначав, що при бронюванні від мобілізації треба звертати увагу не на рівень зарплати, а на важливість підприємства для оборони або забезпечення життєдіяльності суспільства.

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
бронювання
народні депутати
підприємства
підприємці
війна в Україні

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