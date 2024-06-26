Рекрутинг в "Азов" с официальной мобилизацией — ищут врачей неотложных состояний

Бойцы бригады спецназначения "Азов". Фото: "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет врачей неотложных состояний, имеющих высшее медицинское образование и опыт работы с неотложными состояниями и транспортировки раненых. Специалисту обещают платить до 120 тысяч гривен, а также надбавку за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 25 июня.

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Врач неотложных состояний в "Азове"

В обязанности врача неотложных состояний в бригаде "Азов" входит:

предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;

мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор санитарной информации;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Подойдет кандидат на должность с высшим медицинским образованием, опытом работы с неотложными состояниями и транспортировкой раненых с политравмой. Также нужно быть готовым работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В свою очередь азовцы предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий будет начисляться доплата в размере 3300 грн/день;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Вакансии в бригаде "Азов"

Напомним, что бригада ищет медсестру манипуляционной, операционной и анестезиста. Нужны женщины со средним медицинским образованием, опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. Платить обещают до 125 тысяч гривен ежемесячно.

Также бойцы нуждаются в водителях категории С и СЕ. Нужны водительские права соответствующей категории, опыт вождения и ремонта автомобилей. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.