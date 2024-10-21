Боевой медик "Азова" раскритиковал гражданских, которые не хотят уступать территории, но не собираются воевать

Боевой медик с позывным "Око". Фото: скриншот видео TCH.

У многих гражданских украинцев довольно неоднозначная логика. Люди не хотят отдавать территории, но не желают мобилизоваться.

Об этом в интервью TSN.ua в четверг, 17 октября, рассказал боевой медик бригады "Азов" с позывным "Око".

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Боец "Азова" отметил, что в новостных группах одинаковое количество недовольных, возмущенных реакций и под новостью о том, как западный политик предлагает Украине уступить какие-то территории для прекращения огня, и под новостью о вероятном снижении мобилизационного возраста.

"Я просто не понимаю, как тогда люди собираются не отдавать какие-то территории на уступки, но при этом они не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях. Оно, к сожалению, так не работает", — подытожил боевой медик.

Ранее военный Алексей Матяш заявил, что воевать должны даже женщины и пенсионеры. По его мнению, иначе не удастся одержать Победу, ведь войско нуждается в постоянном пополнении.

Также Матяш объяснил, почему военнослужащие решаются на СОЧ. Он считает, что подобное происходит из-за усталости и страха бойцов, а также конфликтов с командирами.