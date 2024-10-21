Бойовий медик "Азова" розкритикував цивільних, які не хочуть поступатися територіями, але не збираються воювати

Бойовий медик із позивним "Око". Фото: скриншот відео TCH.

У багатьох цивільних українців досить неоднозначна логіка. Люди не хочуть віддавати території, але водночас не бажають мобілізуватися.

Про це в інтерв'ю TSN.ua в четвер, 17 жовтня, розповів бойовий медик бригади "Азов" на позивний "Око".

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Боєць "Азова" зазначив, що в новинних групах однакова кількість незадоволених, обурених реакцій і під новиною про те, як західний політик пропонує Україні поступитися якимось територіями задля припинення вогню, і під новиною про ймовірне зниження мобілізаційного віку.

"Я просто не розумію, як тоді люди збираються не віддавати якісь території на поступки, але при цьому вони не хочуть брати безпосередню участь у бойових діях. Воно, на жаль, так не працює", — підсумував бойовий медик.

Раніше військовий Олексій Матяш заявив, що воювати мають навіть жінки та пенсіонери. На його думку, інакше не вдасться здобути Перемогу, адже військо потребує постійного поповнення.

Також Матяш пояснив, чому військовослужбовці наважуються на СЗЧ. Він вважає, що подібне стається через втому та страх бійців, а також конфлікти з командирами.