Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Не хочуть ані віддавати території, ані воювати — боєць "Азова" засудив цивільних arrow

Не хочуть ані віддавати території, ані воювати — боєць "Азова" засудив цивільних

21 жовтня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бойовий медик "Азова" розкритикував цивільних, які не хочуть поступатися територіями, але не збираються воювати
Бойовий медик із позивним "Око". Фото: скриншот відео TCH.
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У багатьох цивільних українців досить неоднозначна логіка. Люди не хочуть віддавати території, але водночас не бажають мобілізуватися.

Про це в інтерв'ю TSN.ua в четвер, 17 жовтня, розповів бойовий медик бригади "Азов" на позивний "Око".

Читайте також:

Що каже військовий щодо мобілізації в Україні

Боєць "Азова" зазначив, що в новинних групах однакова кількість незадоволених, обурених реакцій і під новиною про те, як західний політик пропонує Україні поступитися якимось територіями задля припинення вогню, і під новиною про ймовірне зниження мобілізаційного віку.

"Я просто не розумію, як тоді люди збираються не віддавати якісь території на поступки, але при цьому вони не хочуть брати безпосередню участь у бойових діях. Воно, на жаль, так не працює", — підсумував бойовий медик.

Раніше військовий Олексій Матяш заявив, що воювати мають навіть жінки та пенсіонери. На його думку, інакше не вдасться здобути Перемогу, адже військо потребує постійного поповнення.

Також Матяш пояснив, чому військовослужбовці наважуються на СЗЧ. Він вважає, що подібне стається через втому та страх бійців, а також конфлікти з командирами.

військовослужбовці військовий призов мобілізація війна в Україні армія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:30 Мер Києва розповів про наслідки нічної атаки РФ на столицю

05:24 Вартість картоплі в Україні б’є рекорди — яку альтернативу овочу шукають у Львові

05:05 Подекуди дощі й нічні заморозки — яка погода буде в Україні сьогодні

04:30 Не хочуть ані віддавати території, ані воювати — боєць "Азова" засудив цивільних

04:16 Нічна атака РФ на Київ — в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрону

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

04:05 У Києві знову чути вибухи

03:26 На фронті потрібні люди, які знаються на РЕБ — кого запрошують до "Азова"

02:38 У Києві пролунав потужний вибух

01:56 РФ вдарила по Харкову — прокуратора уточнила наслідки атаки

01:55 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару, — Вілкул

05:30 Мер Києва розповів про наслідки нічної атаки РФ на столицю

05:24 Вартість картоплі в Україні б’є рекорди — яку альтернативу овочу шукають у Львові

05:05 Подекуди дощі й нічні заморозки — яка погода буде в Україні сьогодні

04:30 Не хочуть ані віддавати території, ані воювати — боєць "Азова" засудив цивільних

04:16 Нічна атака РФ на Київ — в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрону

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

04:05 У Києві знову чути вибухи

03:26 На фронті потрібні люди, які знаються на РЕБ — кого запрошують до "Азова"

02:38 У Києві пролунав потужний вибух

01:56 РФ вдарила по Харкову — прокуратора уточнила наслідки атаки

01:55 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару, — Вілкул

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку