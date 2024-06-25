Когда обучение в колледже не дает права на отсрочку

Студенты колледжа. Фото: kibit.edu.ua

Украинские студенты могут получить отсрочку от мобилизации в особый период. Но только при условии, если они не нарушают принцип последовательности образования, когда следующий образовательный уровень выше предыдущего.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка не для всех студентов

Студенты украинских учебных заведений профессионально-технического, высшего и высшего образования, согласно действующему законодательству, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Но эта норма законодательства касается всех студентов или учеников.

Нарушение последовательности образования

Так, отвечая на вопросы гражданина, который после обучения в университете получает образование в колледже, Юрий Айвазян отметил — в такой ситуации отсрочка на обучение не предоставляется.

"При таких обстоятельствах у Вас отсрочки нет, поскольку нарушаете последовательность образования", — пояснил юрист.

Согласно нормам нового закона, гражданин имеет право на отсрочку только тогда, когда его новый образовательный уровень, который он приобретает, выше предыдущего.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам уехать за границу.