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Обучение в колледже после вуза — дает ли это право на отсрочку

25 июня 2024 19:26
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Артур Кот
Редактор
Когда обучение в колледже не дает права на отсрочку
Студенты колледжа. Фото: kibit.edu.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Украинские студенты могут получить отсрочку от мобилизации в особый период. Но только при условии, если они не нарушают принцип последовательности образования, когда следующий образовательный уровень выше предыдущего.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка не для всех студентов

Студенты украинских учебных заведений профессионально-технического, высшего и высшего образования, согласно действующему законодательству, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Но эта норма законодательства касается всех студентов или учеников.

Нарушение последовательности образования

Так, отвечая на вопросы гражданина, который после обучения в университете получает образование в колледже, Юрий Айвазян отметил — в такой ситуации отсрочка на обучение не предоставляется.

"При таких обстоятельствах у Вас отсрочки нет, поскольку нарушаете последовательность образования", — пояснил юрист.

Согласно нормам нового закона, гражданин имеет право на отсрочку только тогда, когда его новый образовательный уровень, который он приобретает, выше предыдущего.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам уехать за границу.

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студенты
мобилизация
Университет
отсрочка

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