Когда обучение в колледже не дает права на отсрочку

Обучение в колледже после вуза — дает ли это право на отсрочку
Украинские студенты могут получить отсрочку от мобилизации в особый период. Но только при условии, если они не нарушают принцип последовательности образования, когда следующий образовательный уровень выше предыдущего.
Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка не для всех студентов
Студенты украинских учебных заведений профессионально-технического, высшего и высшего образования, согласно действующему законодательству, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Но эта норма законодательства касается всех студентов или учеников.
Нарушение последовательности образования
Так, отвечая на вопросы гражданина, который после обучения в университете получает образование в колледже, Юрий Айвазян отметил — в такой ситуации отсрочка на обучение не предоставляется.
"При таких обстоятельствах у Вас отсрочки нет, поскольку нарушаете последовательность образования", — пояснил юрист.
Согласно нормам нового закона, гражданин имеет право на отсрочку только тогда, когда его новый образовательный уровень, который он приобретает, выше предыдущего.
Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.
Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.
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