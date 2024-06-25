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Навчання в коледжі після вишу — чи дає це право на відстрочку

25 червня 2024 19:26
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Артур Кот
Редактор
Коли навчання в коледжі не дає права на відстрочку
Студенти коледжу. Фото: kibit.edu.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Українські студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації у особливий період. Але лише за умови, якщо вони не порушують принцип послідовності освіти, коли наступний освітній рівень є вищим за попередній.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка не для всіх студентів

Студенти українських навчальних закладів професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, згідно із чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Але ця норма законодавства стосується не всіх студентів чи учнів.

Порушення послідовності освіти

Так, відповідаючи на питання громадянина, який після навчання в університеті здобуває освіту у коледжі, Юрій Айвазян зазначив — у такій ситуації відстрочка на навчання не надається.

"За таких обставин Ви відстрочки не маєте, оскільки порушуєте послідовність освіти", — пояснив юрист.

Згідно із нормами нового закону, громадянин має право на відстрочку лише тоді, коли його новий освітній рівень, який він здобуває, є вищим за попередній.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли, як українським студентам виїхати за кордон

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Університет
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