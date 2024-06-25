Коли навчання в коледжі не дає права на відстрочку

Студенти коледжу. Фото: kibit.edu.ua

Українські студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації у особливий період. Але лише за умови, якщо вони не порушують принцип послідовності освіти, коли наступний освітній рівень є вищим за попередній.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка не для всіх студентів

Студенти українських навчальних закладів професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, згідно із чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Але ця норма законодавства стосується не всіх студентів чи учнів.

Порушення послідовності освіти

Так, відповідаючи на питання громадянина, який після навчання в університеті здобуває освіту у коледжі, Юрій Айвазян зазначив — у такій ситуації відстрочка на навчання не надається.

"За таких обставин Ви відстрочки не маєте, оскільки порушуєте послідовність освіти", — пояснив юрист.

Згідно із нормами нового закону, громадянин має право на відстрочку лише тоді, коли його новий освітній рівень, який він здобуває, є вищим за попередній.

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