Какие учебные курсы в "Армия+" наиболее популярны среди военнослужащих

Военнослужащий держит в руке смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: armyinform.com

Военнослужащие заинтересованы учебными курсами в приложении "Армия+". Наиболее популярны курсы по основам БпЛА, кибербезопасности и общей подготовки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Какие учебные курсы в "Армия+" наиболее популярны

По словам представительницы оборонного ведомства, наиболее популярным является курс "Беспилотные системы. Основы БпЛА", к которому присоединилась 31 тысяча пользователей. На втором месте курс "Информационная устойчивость: кибербезопасность", с которым знакомятся 22,5 тысячи пользователей, а на третьем — "Общая подготовка", которым заинтересовались 14 тысяч 700 военных.

Также среди популярных курсов: основы связи на поле боя, быт в полевых условиях и психологическая подготовка. К тому же в течение месяца девять тысяч пользователей присоединились к обучению о финансовой грамотности — такой показатель является рекордным.

В общей сложности в "Армия+" есть 12 образовательных курсов, по которым обучаются 90 тысяч военнослужащих. По меньшей мере один курс полностью завершили 36 тысяч бойцов.

"Меня радует, что наши военные готовы получать знания по различным темам и развиваться в профессиональном плане. Мы уже имеем курсы на военную и околовоенную тематику. Продолжаем их расширять", — отметила Черногоренко.

Также она добавила, что в ближайшее время в приложении запустят обучение по кибергигиене. Это станет дополнением к другим курсам по информационной устойчивости.

Напомним, представитель Верховной Рады Федор Вениславский объяснил, кто из мужчин в возрасте 60+ сможет служить по контракту. По его словам, в армию в первую очередь будут привлекать уникальных специалистов, которых сейчас не хватает.

Также мы сообщали, что офицеры в возрасте до 24 лет в отличие от юношей, которые присоединились к войску по контракту "18–24", не получат миллион гривен. Дело в том, что выпускники высших военных учебных заведений сознательно выбрали свою профессию — защита Родины является их обязанностью.