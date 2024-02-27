Новый законопроект о мобилизации — отменят ли отсрочку ученым

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В настоящее время Верховная Рада Украины активно работает над законопроектом о мобилизации, готовя его ко второму чтению. Одна из норм документа предлагает призывать на военную службу некоторых ученых и преподавателей.

Кого из научных работников и педагогов могут забрать в ряды ВСУ в случае принятия изменения, пишет издание LB.UA.

Так, проект закона № 10449, принятый в первом чтении 7 февраля этого года, предусматривает, что отсрочку от мобилизации смогут получить следующие сотрудники учебных заведений:

научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

преподаватели училищ;

учителя.

В то же время, отсрочку не получат и соответственно могут быть мобилизованы:

научные и научно педагогические работники без научной степени;

педагогические работники вузов и колледжей, работающих менее чем на 0,75 ставки.

Следует заметить, что по сути предложенная норма ничего не будет менять, ведь такие правила уже действуют по действующей ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в высших или профессиональных высших учреждениях образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, что украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.

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