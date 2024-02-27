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Ученых будут мобилизовать в ВСУ — что известно об изменении закона

27 февраля 2024 21:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новый законопроект о мобилизации — отменят ли отсрочку ученым
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В настоящее время Верховная Рада Украины активно работает над законопроектом о мобилизации, готовя его ко второму чтению. Одна из норм документа предлагает призывать на военную службу некоторых ученых и преподавателей.

Кого из научных работников и педагогов могут забрать в ряды ВСУ в случае принятия изменения, пишет издание LB.UA.

Так, проект закона № 10449, принятый в первом чтении 7 февраля этого года, предусматривает, что отсрочку от мобилизации смогут получить следующие сотрудники учебных заведений:

  • научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;
  • преподаватели училищ;
  • учителя.

В то же время, отсрочку не получат и соответственно могут быть мобилизованы:

  • научные и научно педагогические работники без научной степени;
  • педагогические работники вузов и колледжей, работающих менее чем на 0,75 ставки.

Следует заметить, что по сути предложенная норма ничего не будет менять, ведь такие правила уже действуют по действующей ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

  • научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;
  • педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в высших или профессиональных высших учреждениях образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

 

Ранее мы сообщали, что украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

Также мы информировали, какие обстоятельства ошибочно считают законными для предоставления отсрочки от мобилизации во время военного положения.

война
Украина
ученые
мобилизация
законопроект
отсрочка

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