Україна
Нацгвардейцы обещали мужчине службу в тылу — что решил суд

Нацгвардейцы обещали мужчине службу в тылу — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 03:32
Нацгвардейцы обещали потенциальному контрактнику службу в тылу — как их наказал суд
Нацгвардеец. Фото иллюстративное: Нацгвардия Украины

Двое военных обещали прохождение службы без участия в боевых действиях мужчине, который хотел вступить в ряды Национальной гвардии Украины по контракту. За такую услугу нарушители хотели получить несколько тысяч долларов, но их разоблачили и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Франковский районный суд города Львова принял 6 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, оба фигуранта длительное время служат в одной из воинских частей Нацгвардии. В марте текущего года они заверили мужчину, который интересовался условиями прохождения службы, что могут устроить его в подразделение, которое находится в тылу. Общая стоимость такой услуги достигла трех тысяч долларов. О вымогательстве взятки потерпевший сообщил правоохранителям и действовал под их контролем. Обоих нацгвардейцев задержали после того, как клиент передал им полную оплату.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину. За получение взятки каждый из них должен заплатить 68 тысяч гривен штрафа. Решение суда еще можно обжаловать. Оно вступит в силу через 30 дней со дня провозглашения, если в течение этого периода осужденные не подадут апелляцию.

Напомним, в Тернопольской области за неявку в военкомат оштрафовали мужчину с инвалидностью. Потерпевшему удалось обжаловать постановление ТЦК в суде.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая переправляла мужчин в Румынию. За содеянное она должна заплатить более полумиллиона штрафа.

Виктория Козырь
Автор:
Виктория Козырь
