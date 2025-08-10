Відео
Нацгвардійці обіцяли чоловіку службу в тилу — що вирішив суд

Нацгвардійці обіцяли чоловіку службу в тилу — що вирішив суд

Дата публікації: 10 серпня 2025 03:32
Нацгвардійці обіцяли потенційному контрактнику службу в тилу — як їх покарав суд
Нацгвардієць. Фото ілюстративне: Нацгвардія України

Двоє військових обіцяли проходження служби без участі в бойових діях чоловіку, який хотів долучитися до лав Національної гвардії України за контрактом. За таку послугу порушники хотіли отримати кілька тисяч доларів, але їх викрили та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Франківський районний суд міста Львова ухвалив 6 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обидва фігуранти тривалий час служать в одній із військових частин Нацгвардії. У березні поточного року вони запевнили чоловіка, який цікавився умовами проходження служби, що можуть влаштувати його до підрозділу, який перебуває в тилу. Загальна вартість такої послуги сягнула трьох тисяч доларів. Про вимагання хабара потерпілий повідомив правоохоронцям і діяв під їхнім контролем. Обох нацгвардійців затримали після того, як клієнт передав їм повну оплату.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину. За отримання хабара кожен із них має сплатити 68 тисяч гривень штрафу. Рішення суду ще можна оскаржити. Воно набуде чинності за 30 днів від дня проголошення, якщо впродовж цього періоду засуджені не подадуть апеляцію.

Нагадаємо, у Тернопільській області за неявку до військкомату оштрафували чоловіка з інвалідністю. Потерпілому вдалося постанову ТЦК у суді.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка переправляла чоловіків до Румунії. За вчинене вона має сплатити понад пів мільйона штрафу.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
