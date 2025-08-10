Нацгвардійці обіцяли потенційному контрактнику службу в тилу — як їх покарав суд

Нацгвардієць. Фото ілюстративне: Нацгвардія України

Двоє військових обіцяли проходження служби без участі в бойових діях чоловіку, який хотів долучитися до лав Національної гвардії України за контрактом. За таку послугу порушники хотіли отримати кілька тисяч доларів, але їх викрили та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Франківський районний суд міста Львова ухвалив 6 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обидва фігуранти тривалий час служать в одній із військових частин Нацгвардії. У березні поточного року вони запевнили чоловіка, який цікавився умовами проходження служби, що можуть влаштувати його до підрозділу, який перебуває в тилу. Загальна вартість такої послуги сягнула трьох тисяч доларів. Про вимагання хабара потерпілий повідомив правоохоронцям і діяв під їхнім контролем. Обох нацгвардійців затримали після того, як клієнт передав їм повну оплату.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину. За отримання хабара кожен із них має сплатити 68 тисяч гривень штрафу. Рішення суду ще можна оскаржити. Воно набуде чинності за 30 днів від дня проголошення, якщо впродовж цього періоду засуджені не подадуть апеляцію.

