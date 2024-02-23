Народный депутат заявила, что власти должны изменить подход к мобилизации

Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что власти должны изменить подходы к мобилизации. По ее словам, нужно навести порядок в учете военнообязанных.

Об этом Ирина Фриз сообщила в эфире телеканала "Эспрессо" в четверг, 22 февраля.

Фриз об изменениях в подходе власти к мобилизации

"Отмечаю и то, что мы должны получить ответ, есть ли у государства финансовый ресурс для обеспечения того количества мобилизации, которое хотят осуществить путем этого законопроекта. Желательно, чтобы власть вообще изменила подходы к вопросу мобилизации", — отметила депутат.

По ее словам, нужно установить четкие очереди военнообязанных, которых могут мобилизовать.

"Тогда такого невосприятия в обществе этот законопроект о мобилизации не имел, и вообще не было бы необходимости для внесения этого законопроекта. То есть, если бы государство начало с наведения порядка по военному учету, то было бы четкое понимание сколько государство имеет мобилизационный ресурс", — пояснила Фриз.

Чиновница добавила, что нужно создать мобилизационный резерв и обеспечить его финансово не только формой и продуктами, но и оружием и боеприпасами.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля. Стало известно, когда состоится второе чтение.

Также мы сообщали, что нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. В их числе конституционные ограничения прав и свобод человека.