Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Народный депутат заявила, что власти должны изменить подход к мобилизации arrow

Народный депутат заявила, что власти должны изменить подход к мобилизации

23 февраля 2024 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Народный депутат заявила, что власти должны изменить подход к мобилизации
Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что власти должны изменить подходы к мобилизации. По ее словам, нужно навести порядок в учете военнообязанных.

Об этом Ирина Фриз сообщила в эфире телеканала "Эспрессо" в четверг, 22 февраля.

Фриз об изменениях в подходе власти к мобилизации

"Отмечаю и то, что мы должны получить ответ, есть ли у государства финансовый ресурс для обеспечения того количества мобилизации, которое хотят осуществить путем этого законопроекта. Желательно, чтобы власть вообще изменила подходы к вопросу мобилизации", — отметила депутат.

По ее словам, нужно установить четкие очереди военнообязанных, которых могут мобилизовать.

"Тогда такого невосприятия в обществе этот законопроект о мобилизации не имел, и вообще не было бы необходимости для внесения этого законопроекта. То есть, если бы государство начало с наведения порядка по военному учету, то было бы четкое понимание сколько государство имеет мобилизационный ресурс", — пояснила Фриз.

Чиновница добавила, что нужно создать мобилизационный резерв и обеспечить его финансово не только формой и продуктами, но и оружием и боеприпасами.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля. Стало известно, когда состоится второе чтение.

Также мы сообщали, что нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. В их числе конституционные ограничения прав и свобод человека.

Верховная Рада
закон
деньги
военные
мобилизация
законопроект
финансы
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме