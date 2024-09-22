Нардеп ответил, снизят ли призывной возраст мобилизации с 60 до 50 лет

Нардеп ответил, снизит ли Генштаб призовой возраст мобилизации с 60 до 50 лет
В Украине людей среднего и старшего возраста в разы больше молодых. Поэтому в случае, если их вычеркнуть из мобилизационного ресурса, недоукомплектованными будут даже тыловые части.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил Сергей Рахманин, народный депутат и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Что рассказал представитель власти
Он подчеркнул, что необходимость снижения предела призывного возраста с 60 до 50 лет является сложным вопросом. С одной стороны, уменьшать нужно, с другой, воинским частям грозит недоукомплектованность.
"По моему убеждению, нужно уменьшать, но если вы посмотрите на демографическую картинку Украины, то выясните, что людей среднего и старшего возраста у нас в разы больше, чем молодые. Если мы вычеркнем этих людей из списка мобилизационного ресурса, то даже некоторые тыловые и вспомогательные части просто будут недоукомплектованы", — сказал нардеп.
В то же время Рахманин добавил, что это его личная точка зрения. Генштаб, в свою очередь, имеет другую позицию по вопросу мобилизации. Там понижения возраста не рассматривают, по крайней мере в обозримой перспективе.
"Генштаб считает, что пока, к сожалению, так вопрос не стоит. Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить об этом в обозримой перспективе", — рассказал Сергей Рахманин.
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