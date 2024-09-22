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Нардеп відповів, чи знизить Генштаб призовій вік мобілізації від 60 до 50 років

22 вересня 2024 02:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Нардеп відповів, чи знизять призовний вік мобілізації з 60 до 50 років
Офіцери запасу під час навчання. Фото: "АрміяInform"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні людей середнього і старшого віку в рази більше, ніж молоді. Тож у разі, якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, недоукомплектованими будуть навіть тилові частини.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив Сергій Рахманін, народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Він наголосив, що потреба зниження граничної межі призовного віку з 60 до 50 років є складним питанням. З одного боку зменшувати потрібно, з іншого, військовим частинам загрозу недоукомплектованість.

"На моє переконання, треба зменшувати, але якщо ви подивитеся на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. Якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, то навіть деякі тилові й допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", — сказав нардеп.

Водночас Рахманін додав, що це його особиста точку зору. Генштаб, у свою чергу, має іншу позицію щодо питання мобілізації. Вони зниження віку не розглядають, принаймі в осяжній перспективі.

"Генштаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про це в осяжній перспективі", — розповів Сергій Рахманін.

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