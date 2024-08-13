Изменения в закон о мобилизации — нардеп рассказал подробности

Военнообязан в ТЦК. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

В Закон о мобилизации планируются изменения. В первую очередь они будут касаться лиц от 18 до 25 лет.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, пишет АрмияInform.

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Первоочередные изменения в Закон о мобилизации

По словам Завитневича, пока это касается статьи 23 указанного Закона, которая определяет категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. На заседании на прошлой неделе было рассмотрено три варианта дополнений указанной статьи, касающиеся расширения круга военнообязанных к 25-летнему возрасту для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о лицах от 18 до 25 лет, которые, согласно предыдущим нормам закона Украины, признавались "непригодными в мирное время — ограниченно годными в военное время" и были военнообязанными.

Согласно принятому Закону о мобилизации, такой статус как "ограниченно пригодный" упразднялся и все, кого он касался ранее, должны были пройти ВЛК, но в статусе военнообязанных.

"Возникшая несправедливая ситуация — те юноши вышеуказанной возрастной группы, кто небезосновательно был признан "непригодными в мирное время - ограниченно годными в военное время", подлежит мобилизации, а их ровесники, которые были признаны "пригодными к военной службе", подпадают под статус "призывника" и соответственно мобилизации не подлежат", — говорит Завитневич.

Следовательно, комитетом было принято решение, исправляющее указанную несправедливость.

"Мы зарегистрировали доработанный законопроект с регистрационным номером 11379-д. Он предусматривает, что такие лица не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста, но могут быть призваны на военную службу с их согласия", — сказал нардеп.

Другие изменения в закон

По словам Завитневича, существует четко определенный механизм внесения правок в действующее законодательство, либо депутаты или авторы закона.

"На сегодняшний день, в комитет не поступали предложения по изменениям других статей Закона о мобилизации. Но члены возглавляемого мной комитета и вообще все парламентарии постоянно заботятся о проблеме усиления возможностей наших Сил обороны. Проводится тщательный анализ того, какой отзыв имеют принятые решения в обществе, в войску, насколько эти решения соответствуют прогнозируемым последствиям. Учитывая все это, нельзя исключать, что кто-то из коллег будет инициировать внесение изменений", — отметил народный избранник.

Он говорит, что важным триггером таких изменений могут стать ситуация на линии фронта, потребности наших сил обороны, корректировка баланса в распределении человеческого капитала для фронта и для обеспечения функционирования секторов экономики.

Экономическое бронирование

Петиция с призывом к Президенту Украины о необходимости введения экономического бронирования от мобилизации собрала более 25 тысяч подписей граждан и сейчас находится на рассмотрении главы государства. В ВР зарегистрированы законопроекты, которые в том или ином виде предусматривают концепцию "экономического бронирования" военнообязанных. Они на рассмотрении в комитете Верховной Рады по экономическому развитию.

В целом, в Петиции и в публикациях в СМИ сторонниками этой идеи представлен ряд аргументов в пользу экономического бронирования. Но для окончательного принятия решения необходимо продолжить изучение этого вопроса, консультации с экспертами, лидерами общественного мнения, военнослужащими, говорит парламентарий.

"Самые тяжелые составляющие этого вопроса — это прогнозирование того, как это будет воспринято военными и в целом обществом, на сколько экономические выгоды усилят боевые способности наших Сил обороны. Речь идет также об улучшении мотивационного пакета тех, кто уже в армии и, прежде всего, военнообязанных". , которые на контрактной основе планируют присоединиться к Силам обороны", — добавил глава комитета.