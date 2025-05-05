Почему бойцы не хотят возвращаться в части из СОЧ — ответ Михаила Цимбалюка

Военнослужащий. Фото иллюстративное: УНИАН

Решение Верховной Рады о продлении срока добровольного возвращения военных, которые оставили свои части (СОЧ), может стать реальным шансом избежать уголовной ответственности.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире Вечір.LIVE.

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По словам парламентария, сейчас в Украине открыто большое количество уголовных производств по фактам самовольного оставления воинских частей.

Цимбалюк считает это серьезной проблемой для Вооруженных сил. В то же время он признает, что продление срока возвращения может иметь и обратный эффект — увеличить количество таких случаев.

"Все зависит от атмосферы, в которую попадает мобилизованный или контрактник. Имеет значение, как с ним общаются в подразделении, какую позицию занимает командир. Многие военные, с которыми я разговаривал, хотели бы вернуться, но не в те части, из которых они ушли. Причина — негативный опыт пребывания там", — отметил нардеп.

Также политик сообщил, что отныне военным, которые добровольно вернутся из СВЧ, в течение 72 часов будет оформлено обеспечение — форма, питание и другие необходимые вещи.

В случае же, если боец не вернется после завершения военного положения, уже через два дня его служба будет официально прекращена.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор мужчине, который уклонился от призыва. Военнообязанный заявил, что не может служить, поскольку у него проблемы со зрением.

Ранее мы сообщали, что житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.