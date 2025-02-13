Данные забронированных украинцев могут оказаться у хакеров из РФ - детали от нардепа

Нардеп предупредил об опасности для данных забронированных
Российские оккупанты вчера нанесли ракетный удар по бизнес-центру в Оболонском районе Киева. В то же время россияне начали распространять дезинформацию, что в здании якобы расположено производство дронов.
Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в Facebook в четверг, 13 февраля.
Дезинформация россиян относительно целей атак
Нардеп решил обратить внимание на информационную безопасность, а именно на вчерашнюю баллистическую атаку россиян на Киев. Во время мониторинга различных российских информационных каналов он обнаружил, что там пишут об "уничтожении производства дронов", хотя был атакован один из бизнес-центров столицы.
"Откровенно говоря я не знаю было ли там какое-то производство, скорее всего нет, но административный офис компании Rig Expert Ukraine Ltd., действительно пострадал, о чем они публично и написали", — отметил Федиенко.
Он призвал не недооценивать врага, поскольку он практически каждый день пытается атаковать наши информационные площадки, цифровые реестры, и из открытых источников собирает данные.
Старайтесь держать информационную гигиену таким образом, чтобы ни одна локация, где происходит производство не была скомпрометирована как сотрудниками, так и государством.
Данные по бронированию украинцев
"И меня откровенно говоря беспокоит именно возможные компрометации, доступ к данным по забронированным от мобилизации украинцам, где была указана вся информация, где и кем работают", — добавил нардеп.
По его словам, трудно представить те последствия, которые могут быть для этих предприятий. В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного законопроекта, который бы усиливал вопросы кибербезопасности в нашей стране.
Напомним, на видео попал момент атаки России на Оболонский район Киева. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.
Также представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE сообщил о последствиях вчерашнего обстрела столицы.
Читайте Новини.LIVE!