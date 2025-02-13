Данные забронированных украинцев могут оказаться у хакеров из РФ - детали от нардепа

Хакер. Иллюстративное фото: depositphotos

Российские оккупанты вчера нанесли ракетный удар по бизнес-центру в Оболонском районе Киева. В то же время россияне начали распространять дезинформацию, что в здании якобы расположено производство дронов.

Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в Facebook в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Дезинформация россиян относительно целей атак

Нардеп решил обратить внимание на информационную безопасность, а именно на вчерашнюю баллистическую атаку россиян на Киев. Во время мониторинга различных российских информационных каналов он обнаружил, что там пишут об "уничтожении производства дронов", хотя был атакован один из бизнес-центров столицы.

Скриншот поста росСМИ

"Откровенно говоря я не знаю было ли там какое-то производство, скорее всего нет, но административный офис компании Rig Expert Ukraine Ltd., действительно пострадал, о чем они публично и написали", — отметил Федиенко.

Он призвал не недооценивать врага, поскольку он практически каждый день пытается атаковать наши информационные площадки, цифровые реестры, и из открытых источников собирает данные.

Старайтесь держать информационную гигиену таким образом, чтобы ни одна локация, где происходит производство не была скомпрометирована как сотрудниками, так и государством.

Данные по бронированию украинцев

"И меня откровенно говоря беспокоит именно возможные компрометации, доступ к данным по забронированным от мобилизации украинцам, где была указана вся информация, где и кем работают", — добавил нардеп.

По его словам, трудно представить те последствия, которые могут быть для этих предприятий. В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного законопроекта, который бы усиливал вопросы кибербезопасности в нашей стране.

Скриншот поста Федиенко

Скриншот поста Федиенко

Напомним, на видео попал момент атаки России на Оболонский район Киева. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Также представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE сообщил о последствиях вчерашнего обстрела столицы.