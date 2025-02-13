Дані заброньованих українців можуть опинитися у хакерів з РФ - деталі від нардепа

Нардеп попередив про небезпеку для даних заброньованих українців
Російські окупанти вчора завдали ракетного удару по бізнес-центру в Оболонському районі Києва. Водночас росіяни почали поширювати дезінформацію, що в будівлі нібито розташоване виробництво дронів.
Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у Facebook у четвер, 13 лютого.
Дезінформація росіян щодо цілей атак
Нардеп вирішив звернути увагу на інформаційну безпеку, а саме до вчорашньої балістичної атаки росіян на Київ. Під час моніторингу різноманітних російських інформаційних каналів він виявив, що там пишуть про "знищення виробництва дронів", хоча було атаковано один з бізнес-центрів столиці.
"Відверто кажучи я не знаю чи було там якесь виробництво, скоріш за все ні, але адміністративний офіс компанії Rig Expert Ukraine Ltd., дійсно постраждав, про що вони публічно і написали", — зазначив Федієнко.
Він закликав не недооцінювати ворога, оскільки він практично кожного дня намагається атакувати наші інформаційні майданчики, цифрові реєстри, та з відкритих джерел збирає дані.
Намагайтесь тримати інформаційну гігієну таким чином, щоб жодна локація де відбувається виробництво не була скомпрометована як співробітниками, так і державою.
Дані щодо бронювання українців
"І мене відверто кажучи турбує саме можливі компрометації, доступ до даних щодо заброньованих від мобілізації українців, де була вказана вся інформація, де і ким працюють", — додав нардеп.
За його словами, важко уявити ті наслідки, які можуть бути для цих підприємств. Водночас Верховна Рада досі не ухвалила жодного законопроєкту, який би підсилював питання кібербезпеки в нашій країні.
Нагадаємо, на відео потрапив момент атаки Росії на Оболонський район Києва. Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.
Також речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE повідомив про наслідки вчорашнього обстрілу столиці.
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