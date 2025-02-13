Дані заброньованих українців можуть опинитися у хакерів з РФ - деталі від нардепа

Хакер. Ілюстративне фото: depositphotos

Російські окупанти вчора завдали ракетного удару по бізнес-центру в Оболонському районі Києва. Водночас росіяни почали поширювати дезінформацію, що в будівлі нібито розташоване виробництво дронів.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у Facebook у четвер, 13 лютого.

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Дезінформація росіян щодо цілей атак

Нардеп вирішив звернути увагу на інформаційну безпеку, а саме до вчорашньої балістичної атаки росіян на Київ. Під час моніторингу різноманітних російських інформаційних каналів він виявив, що там пишуть про "знищення виробництва дронів", хоча було атаковано один з бізнес-центрів столиці.

Скриншот допису росЗМІ

"Відверто кажучи я не знаю чи було там якесь виробництво, скоріш за все ні, але адміністративний офіс компанії Rig Expert Ukraine Ltd., дійсно постраждав, про що вони публічно і написали", — зазначив Федієнко.

Він закликав не недооцінювати ворога, оскільки він практично кожного дня намагається атакувати наші інформаційні майданчики, цифрові реєстри, та з відкритих джерел збирає дані.

Намагайтесь тримати інформаційну гігієну таким чином, щоб жодна локація де відбувається виробництво не була скомпрометована як співробітниками, так і державою.

Дані щодо бронювання українців

"І мене відверто кажучи турбує саме можливі компрометації, доступ до даних щодо заброньованих від мобілізації українців, де була вказана вся інформація, де і ким працюють", — додав нардеп.

За його словами, важко уявити ті наслідки, які можуть бути для цих підприємств. Водночас Верховна Рада досі не ухвалила жодного законопроєкту, який би підсилював питання кібербезпеки в нашій країні.

Скриншот допису Федієнка

Скриншот допису Федієнка

Нагадаємо, на відео потрапив момент атаки Росії на Оболонський район Києва. Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.

Також речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE повідомив про наслідки вчорашнього обстрілу столиці.