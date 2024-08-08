Когда ТЦК начнут штрафовать уклонистов – ответ нардепа

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине все военнообязанные должны были обновить свои учетные данные до 16 июля. Тем гражданам, которые этого не сделали, грозят штрафы.

Когда начнут штрафовать уклонистов, рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире Еспресо.

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Штрафы за необновление данных в ТЦК

По словам нардепа, штрафы уклонисты могут начать получать уже в конце сентября.

Он отметил, что каждый гражданин должен соблюдать законодательство, поэтому ему нужно в течение двух месяцев обратиться в ТЦК для обновления данных или сделать это через приложение "Резерв+".

"Многие не хотят быть мобилизованными, но нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны. Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой, они начнут поступать в конце сентября", — сказал Федиенко.

Он уточнил, что речь идет о штрафах, поступающих военнообязанным после того, как ТЦК проверят базу "Оберіг".