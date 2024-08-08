Коли ТЦК почнуть штрафувати ухилянтів - відповідь нардепа

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні всі військовозобов'язані повинні були оновити свої облікові дані до 16 липня. А тим громадянам, які цього не зробили, загрожують штрафи.

Коли почнуть штрафувати ухилянтів, розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Еспресо.

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Штрафи за неоновлення даних в ТЦК

За словами нардепа, штрафи ухилянти можуть почати отримувати вже наприкінці вересня.

Він зауважив, що кожен громадянин повинен дотримуватися законодавства, тому мав протягом двох місяців звернутися до ТЦК для оновлення даних або зробити це через застосунок "Резерв+".

"Багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому, вони почнуть надходити наприкінці вересня", — сказав Федієнко.

Він уточнив, що йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять базу "Оберіг".