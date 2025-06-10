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Нардеп объяснил, как будет происходить мобилизация украинцев 60+

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 13:52
Мобилизация украинцев 60+ —Федиенко объяснил детали
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, как будет происходить мобилизация украинцев 60+. По его словам, к командирам обращаются граждане, которые хотят быть в армии. Вследствие этого депутаты решили разрешить такую возможность.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 июня.

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Мобилизация украинцев 60+

Федиенко заявил, что никаких принудительных мобилизаций не будет. По его словам, все будет происходить исключительно по желанию самих желающих.

Нардеп отметил, что никто не собирается "заменять" молодых бойцов пенсионерами, как это предположили пользователи соцсетей. Речь идет о тыле — бухгалтерах, поварах, водителях, айтишниках и делопроизводителях.

"И хочу обратить внимание, что на сегодня есть проблема — воинская часть не потратила средства, которые у нее есть по субвенциям на счету для того, чтобы приобрести дроны, РЭБ и тому подобное. Они говорят: "Мы бы потратили, но у нас просто нет специалиста, который умеет это делать, который умеет на Prozorro выкладывать документы, который умеет анализировать эти предложения, ну и так далее". И это могут выполнять даже те же граждане Украины возрастной категории 60+", — добавил Федиенко.

Напомним, народный депутат Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что не каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт.

А в 30 отдельной механизированной бригаде сообщили об увеличении украинцев служить по программе "Контракт 18-24".

война украинцы Украина нардепы мобилизация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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