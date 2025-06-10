Мобілізація українців 60+ — Федієнко пояснив деталі

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Народний депутат Олександр Федієнко розповів, як відбуватиметься мобілізація українців 60+. За його словами, до командирів звертаються громадяни, які хочуть бути в армії. Внаслідок цього депутати вирішили дозволити таку можливість.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 червня.

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Мобілізація українців 60+

Федієнко заявив, що ніяких примусових мобілізацій не буде. За його словами, усе відбуватиметься виключно за бажанням самих охочих.

Нардеп зауважив, що ніхто не збирається "замінювати" молодих бійців пенсіонерами, як це припустили користувачі соцмереж. Йдеться про тил — бухгалтери, кухарі, водії, айтівці та діловоди.

"І хочу звернути увагу, що на сьогодні є проблема — військова частина не витратила кошти, які у неї є по субвенціях на рахунку для того, щоб придбати дрони, РЕБ тощо. Вони кажуть: "Ми б витратили, але у нас просто нема фахівця, який вміє це робити, який вміє на Prozorro викладати документи, який вміє аналізувати ці пропозиції, ну і так далі". І це можуть виконувати навіть ті ж самі громадяни України вікової категорії 60+", — додав Федієнко.

Нагадаємо, народний депутат України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що не кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти й укласти контракт.

А у 30 окремій механізованій бригаді повідомили про збільшення українців служити за програмою "Контракт 18-24".