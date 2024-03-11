Нардеп назвал условие победы в российской войне

Человек, держащий военный билет. Фото: 24 канал

Для того чтобы Украина одержала победу в российской войне, в государстве должен быть общественный договор. Как заявил нардеп от "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, ветеран АТО Роман Костенко, он условно выглядит так, что во время мобилизации все работают на воюющих.

Об этом пишет Lb.ua в воскресенье, 10 марта.

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"Мой тезис прост. Нас 40 миллионов, а воюет один миллион. На уровне вступления на военную службу, на уровне обеспечения во время службы и на уровне ветеранской политики мы должны уже сейчас заложить видение и информационно проталкивать, что эти 40 миллионов должны беспокоиться об этом миллион на всех этапах их пребывания в защите государства", — сказал Костенко.

Он добавил, что форматы для этого общественного договора могут быть разными. В том числе и непопулярные, такие, как повышение военного налога.

"Если с военным что-нибудь произойдет на фронте, он должен получить льготы, а если получит увечье, люди до конца жизни должны были удерживать его. Я не боюсь этих слов и я говорю, что у нас нет выбора, если мы не построим этот общественный договор между защитниками и теми, кто не принимает непосредственного участия [в войне], у нас между этими категориями будет конфликт. Поэтому над этим мы должны работать", — сказал нардеп.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина почти исчерпала свои финансовые возможности. Все внутренние ресурсы направляются на финансирование Вооруженных сил.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины. Речь идет о 50 млрд евро.