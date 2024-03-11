Нардеп назвав умову для перемоги у російській війні

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: 24 канал

Для того, аби Україна отримала перемогу у російській війні, в деражаві має бути суспільний договір. Як заявив нардеп від "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, ветеран АТО Роман Костенко, він умовно виглядає так, що під час мобілізації всі працюють на тих, хто воює.

Про це пише Lb.ua у неділю, 10 березня.

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"Моя теза проста. Нас 40 мільйонів, а воює один мільйон. На рівні вступу на військову службу, на рівні забезпечення під час служби і на рівні ветеранської політики ми маємо вже зараз закласти бачення і інформаційно проштовхувати, що оці 40 мільйонів мають турбуватися про цей мільйон на всіх етапах їх перебування на захисті держави", — сказав Костенко.

Він додав, що формати для цього суспільного договору можуть бути різні. В тому числі і непопулярні, такі як підвищення військового податку.

"Якщо з військовим щось станеться на фронті, він має отримати пільги, а якщо отримає каліцтво, люди до кінця життя мали б утримувати його. Я не боюсь цих слів і я кажу, що у нас немає вибору, якщо ми не побудуємо цей суспільний договір між захисниками і тими, хто не бере безпосередньої участі [у війні], у нас між цими категоріями буде конфлікт. Тому над цим ми маємо працювати", — сказав нардеп.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявила Україна майже вичерпала свої фінансові можливості. Всі внутрішні ресурси направляються фінансування Збройних сил.

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