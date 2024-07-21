Нардеп Наталуха сообщил, сколько взяток платят украинцы за уклонение от мобилизации

Проверка документов работниками ТЦК. Фото: sud.ua

Народный депутат, глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха назвал сумму взяток, которую украинцы платят для уклонения от мобилизации. Речь идет о сумме от 700 млн долларов.

Об этом Дмитрий Наталуха сказал в эфире "1+1".

Читайте также:

«2 миллиарда долларов в год уклоняющие несут «мимо кассы», чтобы не попасть в армию», – Дмитрий Наталуха pic.twitter.com/XcKwPZghsb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

Взятки за уклонение от мобилизации

По словам нардепа, объемы "теневого экономического бронирования" в Украине во время мобилизации составляют от 700 млн долларов до 2 млрд долларов в год.

Наталуха отметил, что это именно такую сумму украинцы дают взяток, чтобы не быть призванными на военную службу.

"Это по расчетам наиболее адекватным... Это как сейчас", — добавил он.

Напомним, депутат Калушского районного совета Ивано-Франковской области вместе с сообщником за взятку способствовали получению уклонистом заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Суд решил не сажать избранника.

Также начальник отдела районного территориального центра комплектования в Донецкой области сообщил о подозрении. Он обвиняется в получении средств за помощь военнообязанным незаконно получить отсрочку от службы.