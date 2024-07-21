Нардеп Наталуха сообщил, сколько взяток платят украинцы за уклонение от мобилизации

Нардеп назвал сумму взяток, которую платят украинцы для уклонения от мобилизации
Народный депутат, глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха назвал сумму взяток, которую украинцы платят для уклонения от мобилизации. Речь идет о сумме от 700 млн долларов.
Об этом Дмитрий Наталуха сказал в эфире "1+1".
«2 миллиарда долларов в год уклоняющие несут «мимо кассы», чтобы не попасть в армию», – Дмитрий Наталуха pic.twitter.com/XcKwPZghsb— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024
Взятки за уклонение от мобилизации
По словам нардепа, объемы "теневого экономического бронирования" в Украине во время мобилизации составляют от 700 млн долларов до 2 млрд долларов в год.
Наталуха отметил, что это именно такую сумму украинцы дают взяток, чтобы не быть призванными на военную службу.
"Это по расчетам наиболее адекватным... Это как сейчас", — добавил он.
Напомним, депутат Калушского районного совета Ивано-Франковской области вместе с сообщником за взятку способствовали получению уклонистом заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Суд решил не сажать избранника.
Также начальник отдела районного территориального центра комплектования в Донецкой области сообщил о подозрении. Он обвиняется в получении средств за помощь военнообязанным незаконно получить отсрочку от службы.
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