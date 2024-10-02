Ротация военных — Сергей Наев объяснил, что нужно для этого сделать

Наев объяснил, что нужно для проведения полноценной ротации военных
В украинской армии есть проблемы с ротацией военных, но над их решением активно работают. Идеальной моделью было бы иметь два комплекта войск.
Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий Сил обороны Сергей Наев в интервью Эспрессо.
Что нужно для проведения полноценной ротации
По словам Наева, для полноценной ротации всей армии необходимо создать достаточное количество воинских частей, чтобы одни подразделения находились на передовой, другие могли отдыхать и восстанавливать силы.
Он привел пример работы подразделений во время его службы на востоке, когда такие ротации эффективно выполнялись в бригадах, в частности 57-й отдельной мотопехотной и 24-й отдельной механизированной.
Генерал-лейтенант отметил, что идеальной моделью было бы два комплекта войск, как было во время операции Объединенных сил, когда одни бригады выполняли боевые задания в течение полугода, а другие находились в пунктах постоянной дислокации для отдыха, реабилитации и подготовки. Однако это зависит от мобилизации и количества военных.
"У нас 10 бригад было в районе проведения операции, а остальные 10 бригад выполняли задачи по отдыху, реабилитации и последующей подготовке в пунктах постоянной дислокации. Два комплекта войск, каждая ротация была на полгода — полгода выполнил задание, полгода находишься в пункте постоянной дислокации, и из них твой отпуск это месяц или там 45 суток, а еще отпуска по болезни, то есть весь социальный пакет выполняется. Два комплекта войск нужно", — сказал Наев.
Бывший командующий Сил обороны также заявил, что мобилизация в 2024 году эффективнее, чем в 2023, поскольку были приняты изменения и соответствующие законы.
Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Командирам расширили полномочия.
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