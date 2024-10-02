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Наев объяснил, что нужно для проведения полноценной ротации военных

2 октября 2024 11:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ротация военных — Сергей Наев объяснил, что нужно для этого сделать
Бывший командующий Силами обороны Сергей Наев. Фото: ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В украинской армии есть проблемы с ротацией военных, но над их решением активно работают. Идеальной моделью было бы иметь два комплекта войск.

Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий Сил обороны Сергей Наев в интервью Эспрессо.

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Что нужно для проведения полноценной ротации

По словам Наева, для полноценной ротации всей армии необходимо создать достаточное количество воинских частей, чтобы одни подразделения находились на передовой, другие могли отдыхать и восстанавливать силы.

Он привел пример работы подразделений во время его службы на востоке, когда такие ротации эффективно выполнялись в бригадах, в частности 57-й отдельной мотопехотной и 24-й отдельной механизированной.

Генерал-лейтенант отметил, что идеальной моделью было бы два комплекта войск, как было во время операции Объединенных сил, когда одни бригады выполняли боевые задания в течение полугода, а другие находились в пунктах постоянной дислокации для отдыха, реабилитации и подготовки. Однако это зависит от мобилизации и количества военных.

"У нас 10 бригад было в районе проведения операции, а остальные 10 бригад выполняли задачи по отдыху, реабилитации и последующей подготовке в пунктах постоянной дислокации. Два комплекта войск, каждая ротация была на полгода — полгода выполнил задание, полгода находишься в пункте постоянной дислокации, и из них твой отпуск это месяц или там 45 суток, а еще отпуска по болезни, то есть весь социальный пакет выполняется. Два комплекта войск нужно", — сказал Наев.

Бывший командующий Сил обороны также заявил, что мобилизация в 2024 году эффективнее, чем в 2023, поскольку были приняты изменения и соответствующие законы.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Командирам расширили полномочия.

ВСУ армия Сергей Наев военные мобилизация военнослужащие

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