Ротація військових — Сергій Наєв пояснив, що потрібно для цього зробити

Колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв. Фото: ЗСУ

В українській армії є проблеми з ротацією військових, але над їхнім вирішенням активно працюють. Ідеальною моделлю було б мати два комплекти військ.

Про це заявив генерал-лейтенант, колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв в інтерв'ю Еспресо.

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Що потрібно для проведення повноцінної ротації

За словами Наєва, для повноцінної ротації всієї армії необхідно створити достатню кількість військових частин, щоб одні підрозділи перебували на передовій, а інші могли відпочивати та відновлювати сили.

Він навів приклад роботи підрозділів під час його служби на сході, коли такі ротації ефективно виконувались у бригадах, зокрема 57-й окремій мотопіхотній та 24-й окремій механізованій.

Генерал-лейтенант зазначив, що ідеальною моделлю було б мати два комплекти військ, як було під час операції Об’єднаних сил, коли одні бригади виконували бойові завдання протягом півроку, а інші перебували в пунктах постійної дислокації для відпочинку, реабілітації та підготовки. Проте це залежить від мобілізації і кількості військових.

"У нас 10 бригад було в районі проведення операції, а інші 10 бригад виконували завдання з відпочинку, реабілітації і подальшої підготовки у пунктах постійної дислокації. Два комплекти військ, кожна ротація була на півроку — півроку виконав завдання, півроку перебуваєш у пункті постійної дислокації, і з них твоя відпустка це місяць чи там 45 діб, а ще відпустки через хворобу, тобто весь соціальний пакет виконується. Два комплекти військ потрібно", — сказав Наєв.

Колишній командувач Сил оборони також заявив, що мобілізація у 2024 році ефективніша, ніж у 2023, адже були прийняті зміни та відповідні закони.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Командирам розширили повноваження.