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Наєв пояснив, що потрібно для проведення повноцінної ротації військових

2 жовтня 2024 11:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ротація військових — Сергій Наєв пояснив, що потрібно для цього зробити
Колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв. Фото: ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В українській армії є проблеми з ротацією військових, але над їхнім вирішенням активно працюють. Ідеальною моделлю було б мати два комплекти військ.

Про це заявив генерал-лейтенант, колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв в інтерв'ю Еспресо

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Що потрібно для проведення повноцінної ротації

За словами Наєва, для повноцінної ротації всієї армії необхідно створити достатню кількість військових частин, щоб одні підрозділи перебували на передовій, а інші могли відпочивати та відновлювати сили.

Він навів приклад роботи підрозділів під час його служби на сході, коли такі ротації ефективно виконувались у бригадах, зокрема 57-й окремій мотопіхотній та 24-й окремій механізованій. 

Генерал-лейтенант зазначив, що ідеальною моделлю було б мати два комплекти військ, як було під час операції Об’єднаних сил, коли одні бригади виконували бойові завдання протягом півроку, а інші перебували в пунктах постійної дислокації для відпочинку, реабілітації та підготовки. Проте це залежить від мобілізації і кількості військових.

"У нас 10 бригад було в районі проведення операції, а інші 10 бригад виконували завдання з відпочинку, реабілітації і подальшої підготовки у пунктах постійної дислокації. Два комплекти військ, кожна ротація була на півроку — півроку виконав завдання, півроку перебуваєш у пункті постійної дислокації, і з них твоя відпустка це місяць чи там 45 діб, а ще відпустки через хворобу, тобто весь соціальний пакет виконується. Два комплекти військ потрібно", — сказав Наєв.

Колишній командувач Сил оборони також заявив, що мобілізація у 2024 році ефективніша, ніж у 2023, адже були прийняті зміни та відповідні закони. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Командирам розширили повноваження.

ЗСУ армія Сергій Наєв військові мобілізація військовослужбовці

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