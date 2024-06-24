Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич сообщил ГБР о военных преступлениях одного из украинских генералов

Богдан Кротевич. Фото: t.me/ein_fruhling_2

Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

Об этом начальник штаба бригады "Азов" сообщил в воскресенье, 23 июня, в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Богдана Кротевича

Скриншот сообщения Богдана Кротевича

Скриншот сообщения Богдана Кротевича

Почему глава штаба "Азов" обратился в ГБР с жалобой на генерала

Кротевич призвал ГБР начать расследование дела одного из боевых генералов, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал". Начальник штаба "Азов" отметил, что сначала пытался проинформировать о действиях генерала высшее руководство, но большинству безразлично.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало. Рубикон перейден", — подытожил Кротевич.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала генерала Юрия Содоля. По ее словам, заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области Содоль пьянствовал в Одессе.

Также нардепка назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее мнению, он неправильно общался с западными партнерами.