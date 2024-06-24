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Начштабу "Азов" сообщил ГБР о военных преступлениях одного из генералов

24 июня 2024 06:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич сообщил ГБР о военных преступлениях одного из украинских генералов
Богдан Кротевич. Фото: t.me/ein_fruhling_2
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

Об этом начальник штаба бригады "Азов" сообщил в воскресенье, 23 июня, в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Богдана Кротевича
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Скриншот сообщения Богдана Кротевича

Почему глава штаба "Азов" обратился в ГБР с жалобой на генерала

Кротевич призвал ГБР начать расследование дела одного из боевых генералов, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал". Начальник штаба "Азов" отметил, что сначала пытался проинформировать о действиях генерала высшее руководство, но большинству безразлично.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало. Рубикон перейден", — подытожил Кротевич.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала генерала Юрия Содоля. По ее словам, заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области Содоль пьянствовал в Одессе.

Также нардепка назвала ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее мнению, он неправильно общался с западными партнерами.

ГБР
армия
полк "Азов"
военные преступления

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