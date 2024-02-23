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Начальник штаба "Азова" ответил, к чему приведет пренебрежение ротацией на фронте

23 февраля 2024 00:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Начальник штаба "Азова" ответил, к чему приведет пренебрежение ротацией на фронте
Начштаба полка "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Начальник штаба полка "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич назвал вероятные последствия, если находящиеся на линии фронта военнослужащие ВСУ не получат ротации. Он заявил, что это приведет к недостатку личного состава для обороны крупных городов.

Об этом он заявил в эфире ведущей канала 1+1 Натальи Мосейчук.

В "Азове" объяснили последствия пренебрежения ротацией

Кротевич объяснил, что пренебрежение ротацией фронтовых бригад приведет к нехватке личного состава, если придется оборонять такие крупные украинские мегаполисы, как Киев и Харьков. На вопрос губернатора Николаевской области Виталия Кима о вероятности наступления на всех пяти основных направлениях концентрации враждебных, военный заявил, ответил, что россияне способны быстро опрокидывать силы с одного направления на другое и атаковать в любом месте.

В то же время глава политсилы "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что есть опасность нового великого наступления российской армии, и вспомнил о том, как накануне войны правительство не уделяло большого внимания концентрации российских войск на границе. Он призвал не делать таких ошибок, и добавил, что россияне могут проводить военные маневры, потому что имеют большой ресурс.

"Я тоже задал вопрос, каким образом, имея нехватку боеспособных подразделений, если будет определенная эскалация, где взять этот ресурс? Потому что если даже завтра всех мобилизовать, это будет до минимума два месяца в учебе, потом обкатка и так далее, то есть через 4 -5 месяцев мы только получим боеспособные подразделения", — заявил политик.

Напомним, ранее Богдан Кротевич высказался о необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев, акцентировав, что ключевым фактором выступает не громкая патриотическая настроенность, а новая популяризация войск и финансовая способность научить и подготовить такое количество людей.

На смене мобилизационной политики и активной популяризации войск акцентировал и боец полка с позывным "Банкай": по его словам, люди ошибочно считают, если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не хотят служить.

Киев
ВСУ
Харьков
Украина
полк "Азов"
война в Украине

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