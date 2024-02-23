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Начальник штабу "Азова" відповів до чого призведе нехтування ротацією на фронті

23 лютого 2024 00:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Начальник штабу "Азова" відповів до чого призведе нехтування ротацією на фронті
Начштабу полку "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Начальник штабу полку "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич назвав ймовірні наслідки, якщо військовослужбовці ЗСУ, які перебувають на лінії фронту, не отримають ротації. Він заявив, що це призведе до нестачі особового складу для оборони великих міст.

Про це він заявив в ефірі ведучої каналу 1+1 Наталії Мосейчук.

В "Азові" пояснили наслідки нехтування ротацією

Кротевич пояснив, що нехтування ротацією фронтових бригад призведе до нестачі особового складу, якщо доведеться обороняти такі великі українські мегаполіси, як Київ і Харків. На запитання губернатора Миколаївщини Віталія Кіма про ймовірність наступу  на всіх п'яти основних напрямках концентрації ворожих, військовий відповів, що росіяни здатні швидко перекидати сили з одного напрямку на інший і атакувати в будь-якому місці.

Водночас глава політсили "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що є небезпека нового великого наступу російської армії, і згадав про те, як напередодні війни уряд не надавав великої уваги концентрації російських військ на кордоні. Він закликав не робити таких помилок, і додав що росіяни можуть проводити військові маневри, бо мають великий ресурс.

"Я теж поставив питання, яким чином, маючи нестачу боєздатних підрозділів, якщо буде певна ескалація, де взяти цей ресурс? Тому що якщо навіть завтра всіх мобілізувати, це буде до мінімуму два місяці у навчанні, потім обкатка і так далі, тобто через 4-5 місяців ми лише отримаємо боєздатні підрозділи", — заявив політик.

Нагадаємо, раніше Богдан Кротевич висловився про необхідність мобілізувати півмільйона українців, акцентувавши, що ключовим фактором виступає не гучна патріотична налаштованість, а нова популяризація військ та фінансова спроможність навчити й підготувати таку кількість людей.

На зміні мобілізаційної політики та активної популяризації війська акцентував і боєць полку з позивним "Банкай": за його словами, люди помилково вважають, якщо їх заберуть в ЗСУ, то одразу кинуть на штурм, через що вони не хочуть служити. 

Київ
ЗСУ
Харків
Україна
полк "Азов"
війна в Україні

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