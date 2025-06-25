Младшая сержантка изображала из себя беременную во избежание службы — как ее наказал суд

Беременная военнослужащая. Фото иллюстративное: ИИ

В Закарпатской области младшая сержантка придумала беременность, чтобы избегать службы. Ее привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области принял 12 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с марта по июль 2024 года фигурантка не была на службе, утверждая, что проходит лечение, поскольку беременна. Несмотря на отсутствие на службе, девушка продолжала получать зарплату. За время, которое она просто просидела дома, ей насчитали 87 тысяч гривен.

Решение суда

Военнослужащая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Судья пришел к выводу, что обвиняемая совершила мошенничество и уклонилась от несения обязанностей военной службы. Младшую сержантку приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения условным.

Напомним, преподавателя одного из училищ Полтавы подозревают в изготовлении фальшивых повесток. За совершенное он может попасть в тюрьму на срок до восьми лет.

Также мы сообщали, что бывший боец ВСУ хотел помочь военнообязанному сбежать в Польшу. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.