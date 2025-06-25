Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб На Закарпатті військова вигадала вагітність — що вирішив суд

На Закарпатті військова вигадала вагітність — що вирішив суд

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 01:03
Молодша сержантка вдавала із себе вагітну задля уникнення служби — як її покарав суд
Вагітна військовослужбовиця. Фото ілюстративне: ШІ
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Закарпатській області молодша сержантка вигадала вагітність, аби уникати служби. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 12 червня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від березня по липень 2024 року фігурантка не була на службі, стверджуючи, що проходить лікування, оскільки вагітна. Попри відсутність на службі, дівчина продовжувала отримувати зарплату. За час, який вона просто просиділа вдома, їй нарахували 87 тисяч гривень.

Рішення суду

Військовослужбовиця уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя дійшов висновку, що обвинувачена скоїла шахрайство та ухилилася від несення обов'язків військової служби. Молодшу сержантку засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення умовним.

Нагадаємо, викладача одного з училищ Полтави підозрюють у виготовленні фальшивих повісток. За вчинене він може потратити до в'язниці на строк до восьми років.

Також ми повідомляли, що колишній боєць ЗСУ хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Польщі. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

суд вагітність військовослужбовці військова служба судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації