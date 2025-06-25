Молодша сержантка вдавала із себе вагітну задля уникнення служби — як її покарав суд

Вагітна військовослужбовиця. Фото ілюстративне: ШІ

У Закарпатській області молодша сержантка вигадала вагітність, аби уникати служби. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 12 червня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від березня по липень 2024 року фігурантка не була на службі, стверджуючи, що проходить лікування, оскільки вагітна. Попри відсутність на службі, дівчина продовжувала отримувати зарплату. За час, який вона просто просиділа вдома, їй нарахували 87 тисяч гривень.

Рішення суду

Військовослужбовиця уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя дійшов висновку, що обвинувачена скоїла шахрайство та ухилилася від несення обов'язків військової служби. Молодшу сержантку засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення умовним.

Нагадаємо, викладача одного з училищ Полтави підозрюють у виготовленні фальшивих повісток. За вчинене він може потратити до в'язниці на строк до восьми років.

Також ми повідомляли, що колишній боєць ЗСУ хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Польщі. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.