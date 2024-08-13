В Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронь — комментарий юриста

Заседание суда. Фото: УНИАН

Закарпатский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины, у которого было бронирование от службы. Его задержали и доставили в ТЦК при пересечении границы на законных основаниях.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Человек, имевший официальное бронирование от мобилизации, пытался пересечь границу. Однако его задержали и направили на медицинское освидетельствование в ТЦК, где прошел военную врачебную комиссию.

Во время медицинского осмотра состояние здоровья мужчины не было тщательно обследовано. Жалобы и данные о его непригодности к военной службе не были учтены. Несмотря на это, после осмотра он был отправлен в воинскую часть для прохождения службы. Из-за неучета действующего бронирования мужчина обратился в суд.

Решение суда

Мобилизированный гражданин подал в суд на пограничный отряд, обжалуя решение о мобилизации и приказе о прохождении военной службы. Закарпатский окружной административный суд вынес вердикт по этому делу 16 мая 2024 года. Суд отметил, что истец не уведомил работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о своем праве на отсрочку от службы, а также не предоставил доказательств бронирования. Информация о таком бронировании не была также в автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе "Оберіг". Согласно решению суда, истец должен оформить отсрочку от призыва через уполномоченные органы, включая ТЦК и СП, и это необходимо было сделать до получения статуса военнослужащего. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

"Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в том числе лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Комментарий юриста

Юрист Андрей Ракущинец в интервью для "Суспільного" отметил, что существует существенная разница между исключением из военного учета в мирное время и в условиях военного положения, поскольку основания и перечень заболеваний, влияющих на этот вопрос, отличаются. Более того, этот перечень не является неизменным и может корректироваться даже во время военного положения, что может изменить статус мобилизации. То есть лицо, которое могло быть признано негодным год назад, теперь может быть признано пригодным.

Ракущинец также подчеркнул, что решение суда не будет иметь юридического значения для подобных дел, поскольку в Украине нет прецедентного права.

"В решении суда говорится, что письмом Министерства экономики Украины №27-12/8114-03 от 31.01.2024 ООО "Финтех Ферма" было обязано выдать военнообязанным выписку из приказа с целью подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение этого приказа в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК и СП. То есть факт получения отсрочки человеком не отрицается. Как и тот факт, что Генштаб должен был доказать указанный приказ до РТЦК, но не сделал этого", — добавил юрист.

Юрист объяснил, что проблема заключалась в том, что лицо не имело при себе документа, подтверждающего бронирование. Поэтому она не могла предоставить его позже, поскольку не имела возможности покинуть территорию районного ТЦК и СП.

Юрист добавил, что теперь лицу не нужно подавать документы в районный ТЦК по его бронированию. Однако необходимо обновить свои данные, встать на учет и навести порядок в документах, ведь при обновлении будет видно наличие отсрочки или ее отсутствие.