На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронь — коментар юриста

Засідання суду. Фото: УНІАН

Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка, який мав бронювання від служби. Його затримали та доправили до ТЦК під час перетину кордону на законних підставах.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Чоловік, який мав офіційне бронювання від мобілізації, намагався перетнути кордон. Проте його затримали і направили на медичний огляд до ТЦК, де пройшов військову лікарську комісію.

Під час медичного огляду стан здоров'я чоловіка не був ретельно обстежений. Скарги та дані про його непридатність до військової служби не були враховані. Попри це, після огляду він був відправлений до військової частини для проходження служби. Через неврахування чинного бронювання чоловік звернувся до суду.

Рішення суду

Мобілізований громадянин подав до суду на прикордонний загін, оскаржуючи рішення про мобілізацію та наказ щодо проходження військової служби. Закарпатський окружний адміністративний суд виніс вердикт у цій справі 16 травня 2024 року. Суд зазначив, що позивач не сповістив працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про своє право на відстрочку від служби, а також не надав доказів бронювання. Інформації про таке бронювання не було також в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Оберіг". Відповідно до рішення суду, позивач мав би оформити відстрочку від призову через уповноважені органи, включаючи ТЦК та СП, і це необхідно було зробити до отримання статусу військовослужбовця. Тому суд відмовив в задоволенні позову.

"Призовники, військовозобов`язані та резервісти повинні, в тому числі особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у вироку суду.

Коментар юриста

Юрист Андрій Ракущинець у інтерв'ю для "Суспільного" зазначив, що існує істотна різниця між виключенням з військового обліку у мирний час та в умовах воєнного стану, оскільки підстави і перелік захворювань, що впливають на це питання, відрізняються. Більше того, цей перелік не є незмінним і може коригуватися навіть під час воєнного стану, що може змінити статус особи щодо мобілізації. Тобто, особа, яка могла бути визнана непридатною рік тому, тепер може бути визнана придатною.

Ракущинець також підкреслив, що рішення суду не матиме юридичного значення для подібних справ, оскільки в Україні не існує прецедентного права.

"У рішенні суду йдеться, що листом Міністерства економіки України №27-12/8114-03 від 31.01.2024 ТОВ "Фінтех Ферма" було зобов'язано видати військовозобов'язаним витяг з наказу з метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення цього наказу в 3-денний строк до відповідних ТЦК та СП. Тобто факт отримання відстрочки людиною не заперечується. Як і той факт, що Генштаб повинен був довести вказаний наказ до РТЦК, але не зробив в цього", — додав юрист.

Юрист пояснив, що проблема полягала в тому, що особа не мала при собі документа, який підтверджував бронювання. Через це вона не могла надати його пізніше, оскільки не мала можливості залишити територію районного ТЦК та СП.

Юрист додав, що тепер особі не потрібно подавати документи до районного ТЦК щодо її бронювання. Проте необхідно оновити свої дані, стати на облік і навести порядок у документах, адже під час оновлення буде видно наявність відстрочки або її відсутність.