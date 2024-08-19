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На Закарпатье медсестра проигнорировала повестку — что решил суд

19 августа 2024 07:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Закарпатской области вынесли приговор медсестре, которая после получения повестки не явилась в ТЦК
Расстроенная медсестра. Фото иллюстративное: isanidad.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В городе Мукачево Закарпатской области медсестра нарушила военный учет. Женщина является военнообязанной и должна была явиться в ТЦК, но проигнорировала повестку.

Об этом говорится в приговоре, который Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес 13 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемая имеет среднеспециальное медицинское образование по специальности "Сестринское дело", поэтому так же, как и все другие медики Украины, в период действия военного положения является военнообязанной. В апреле женщина получила предупреждение от начальника ТЦК и повестку с вызовом на 10 апреля для прохождения медицинского осмотра.

О последствиях уклонения от военного учета фигурантка знала, однако, несмотря на отсутствие уважительных причин для неявки, в военкомат не явилась. Такой поступок квалифицировали как уголовное нарушение.

Решение суда

Во время судебного заседания медсестра полностью признала свою вину, согласилась на упрощенное рассмотрение дела и попросила судью избрать ей в качестве наказания штраф. Судья учел искреннее раскаяние обвиняемой и удовлетворил ее просьбу. Теперь женщине нужно уплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, то есть 51 тысячи гривен.

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