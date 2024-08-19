У Закарпатській області винесли вирок медсестрі, яка після отримання повістки не з'явилася до ТЦК

Засмучена медсестра. Фото ілюстративне: isanidad.com

У місті Мукачево Закарпатської області медсестра порушила військовий облік. Жінка є військовозобов'язаною та мала з'явитися до ТЦК, але проігнорувала повістку.

Про це йдеться у вироку, який Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 13 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачена має середньоспеціальну медичну освіту за спеціальністю "Сестринська справа", тому так само, як і всі інші медики України, в період дії воєнного стану є військовозобов'язаною. У квітні жінка отримала попередження від начальника ТЦК і повістку з викликом на 10 квітня для проходження медичного огляду.

Про наслідки ухилення від військового обліку фігурантка знала, однак, попри відстуність поважних причин для неявки, до військкомату не з'явилася. Такий її вчинок кваліфікували як кримінальне порушення.

Рішення суду

Під час судового засідання медсестра повністю визнала свою вину, погодилася спрощений розгляд справи та попросила суддю обрати їй в якості покарання штраф. Суддя врахував щире каяття обвинуваченої та задовольнив її прохання. Тепер жінці потрібно сплатити штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 тисячі гривень.