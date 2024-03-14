На Закарпатье мужчина покинул ТЦК и год избегал мобилизации — чем закончился инцидент

Военный проверяет документы мужчины. Иллюстративное фото: ТСН

На Закарпатье судили мужчину, который во время построения публично отказался от мобилизации и год избегал призыва. Обвиняемый проведет за решеткой три года.

Об этом говорится в приговоре Тячевского райсуда Закарпатской области от 8 марта 2024 года, передает ТСН.

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Мужчина отказался от повестки

Инцидент произошел еще в марте 2023 года.

На территории пункта постоянного сбора военнообязанных мужчина отказался брать повестку во время построения. После он написал заявление об отказе от мобилизации.

Призывник не соглашался с результатами ВЛК

Сообщается, что во время судебного заседания призывник не признал свою вину. Более того, заявил, что болеет, а военно-врачебная комиссия не учла его жалобы.

Однако, будучи на заседании, глава ВЛК отрицала слова мужчины. Она рассказала, что во время обследования в Тячевской поликлинике обвиняемый не был согласен с обследованием, мол его провели не в полном объеме. В связи с этим мужчину направили в областную больницу, но даже медики в Ужгороде не обнаружили у него болезней.

В конце концов ВЛК признала призывника пригодным к службе.

Мужчину приговорили к трем годам тюрьмы

Кроме того, подсудимый предоставил результаты МРТ, которыми пытался доказать свою якобы непригодность к службе в армии. Однако суд не признал это как основание для уклонения.

В конце концов жителя Закарпатья приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову.

Также в горах Закарпатья были задержаны двое мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.