Коррупция в ТЦК — на Волыни разоблачили очередное преступление

На Волыни разоблачили коррупцию работников ТЦК и предлагают сообщать об аналогичных случаях
На Волыни разоблачили коррупцию работников территориального центра комплектования. Проводятся мероприятия по недопущению правонарушений и преступных действий.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Волынского ОТЦК и СП в Facebook.
Коррупция в ТЦК на Волыни
Начальником Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП было разоблачено в совершении незаконных действий работников центра комплектования. Он проинформировал об инциденте правоохранителей.
"Благодаря предоставленной информации, правоохранителями сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды двум работницам Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП", — говорится в сообщении.
За свои действия они будут отвечать по закону.
В ТЦК просят граждан сообщать о подобных фактах и немедленно обращаться в правоохранительные органы с целью предотвращения возникновения таких ситуаций.
Напомним, на Днепропетровщине руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 млн грн. Дело в суде: теперь уже бывшему военному грозит до десяти лет тюрьмы.
Также в Одессе на взятке задержали сотрудника ТЦК и СП Алексея Макарского. Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Читайте Новини.LIVE!