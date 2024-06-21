Коррупция в ТЦК — на Волыни разоблачили очередное преступление

Военнообязанные в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП/Facebook

На Волыни разоблачили коррупцию работников территориального центра комплектования. Проводятся мероприятия по недопущению правонарушений и преступных действий.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Волынского ОТЦК и СП в Facebook.

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Начальником Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП было разоблачено в совершении незаконных действий работников центра комплектования. Он проинформировал об инциденте правоохранителей.

"Благодаря предоставленной информации, правоохранителями сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды двум работницам Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП", — говорится в сообщении.

За свои действия они будут отвечать по закону.

В ТЦК просят граждан сообщать о подобных фактах и немедленно обращаться в правоохранительные органы с целью предотвращения возникновения таких ситуаций.

Пост Волынского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, на Днепропетровщине руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 млн грн. Дело в суде: теперь уже бывшему военному грозит до десяти лет тюрьмы.

Также в Одессе на взятке задержали сотрудника ТЦК и СП Алексея Макарского. Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до десяти лет тюрьмы.