Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Керівник обласного ТЦК у Дніпрі під час війни збагатився на 350 тисяч доларів arrow

Керівник обласного ТЦК у Дніпрі під час війни збагатився на 350 тисяч доларів

20 червня 2024 15:34
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Військком з Дніпра збагатився на 350 тисяч доларів — деталі розслідування
Обшук у колишнього дніпропетровського військкома. Фото: Нацполіція України
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Дніпропетровщині керівник обласного ТЦК за час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів. Встановлені й факти декларування обвинуваченим недостовірної інформації майже на 4,3 млн грн. Справа в суді: вже колишньому військкому загрожує до 10 років тюрми. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 20 червня. 

Читайте також:

Схема збагачення дніпропетровського військкома

Як встановили слідчі, за півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України, чоловік на посаді керівника обласного ТЦК набув активів на майже 13,5 млн грн. 

"Фігурант встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території м. Дніпро. Також посадовець зареєстрував на члена родини (фізичну особу підприємця) підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило", — розповіли в поліції.

Подарунок у 65 тис. доларів

Крім того, у ході слідства встановлено факти декларування недостовірної інформації за 2021 та 2022 звітні роки на загальну суму майже 4,3 млн грн.

"Так, в одному з епізодів дніпропетровський воєнком не зазначив у щорічній декларації подарунок близькій особі від її родича у розмірі 65 тис. доларів, що в еквіваленті на день укладання договору дарування грошових коштів становить 2,6 млн грн", — йдеться в повідомленні.

На зображенні може бути: 2 людини та текст
На Дніпропетровщині колишнього військкома підозрюють в незаконному збагаченні. Фото: Нацполіція України

Що загрожує колишньому військкому

Під час обшуків за місцями роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Досудове розслідування щодо ексначальника обласного територіального центру комплектування завершено, обвинувальний акт скеровано до районного суду. Експосадовцю інкримінують статті "Незаконне збагачення" та "Декларування недостовірної інформації.  Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 10 років в’язниці. 

  • Керівник обласного ТЦК у Дніпрі під час війни збагатився на 350 тисяч доларів - фото 2
    Майно ексвійськкома з Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція України
  • Керівник обласного ТЦК у Дніпрі під час війни збагатився на 350 тисяч доларів - фото 3
    Майно ексвійськкома з Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція України
1 / 2

Нагадаємо, колишнього керівника Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України та двох його поплічників підозрюють у заволодінні більш ніж 16 мільйонами гривень держустанови. 

Також в Одесі на хабарі затримали співробітника ТЦК та СП: йшлося йде про Олексія Макарського. Чоловіку вже оголосили про підозру,  йому загрожує до 10 років тюрми.

Раніше в НАЗК розповіли подробиці затримання одеського військкома Борисова: інформацію про місце перебування військового надійшла від джерел у Міноборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту