Какое наказание суд избрал для военнослужащего из Волыни, совершившего СОЧ

Здание Владимир-Волынского городского суда. Фото: vo.vl.court.gov.ua

Уроженец села Жиричи Ковельского района Волынской области без разрешения командира покинул военную часть. За совершенное военнослужащего привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Владимир-Волынский городской суд Волынской области вынес в понедельник, 25 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с 5 мая 2022 года по 27 сентября 2024 года фигурант без уважительных причин не был в войске, следовательно, не исполнял служебные обязанности в условиях военного положения. Навсегда покидать службу мужчина не планировал, однако, не получив от командира разрешение на оставление воинской части, отважился на СОЧ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил судью не наказывать его слишком строго. Бойца приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили это наказание одним годом испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня вынесения приговора его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области военнослужащий отказался выполнять приказ командира. Мужчина не захотел ехать в другую воинскую часть, объяснив это ухудшением здоровья, хотя ВВК сочла его годным к службе. Бойцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что на Буковине вынесли приговор солдату, который самовольно покинул военную службу, уехал домой и устроился на работу. Мужчину приговорили к более чем пяти годам заключения.