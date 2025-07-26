Врач ВВК на Волыни подделывала справки о непригодности к службе — как наказал суд

Врач подписывает документы. Фото: Freepik

Терапевт Ковельской ВВК подделывала выводы военнообязанных. Из-за ложных данных непригодными к службе признали трех ее пациентов. Дело рассмотрел суд.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как отмечается в приговоре суда, в декабре 2022 года к терапевту военно-врачебной комиссии на Волыни обратился мужчина, который имел врожденный порок сердца. Его диагноз свидетельствовал об ограниченной годности к службе, однако врач внесла ложные данные о состоянии мужчины в заключение ВВК, которые позволили исключить его с воинского учета.

Кроме этого, терапевт подделала медицинские заключения еще двум военнообязанным в январе 2023 года. Она диагностировала им аневризму межпредсердной перегородки и бронхиальную астму. Из-за ложных данных мужчин также признали непригодными к службе.

Приговор суда

Суд решил признать женщину виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Врачу назначили наказание в виде 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации. Суд его наказал.

Также мы рассказывали о том, на Львовщине судили представителя ТЦК. Он применил силу к военнообязанному.