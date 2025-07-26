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Головна Штаб На Волині лікарка підробляла висновки ВЛК — як її покарав суд

На Волині лікарка підробляла висновки ВЛК — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 10:02
Лікарка ВЛК на Волині підробляла довідки про непридатність до служби — як покарав суд
Лікарка підписує документи. Фото: Freepik

Терапевтка Ковельської ВЛК підробляла висновки військовозобов'язаних. Через неправдиві дані непридатними до служби визнали трьох її пацієнтів. Справу розглянув суд.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як зазначається у вироку суду, у грудні 2022 року до терапевтки військово-лікарської комісії на Волині звернувся чоловік, який мав вроджену ваду серця. Його діагноз свідчив про обмежену придатність до служби, однак лікарка внесла неправдиві дані про стан чоловіка у висновок ВЛК, які дали змогу виключити його з військового обліку.

Крім цього, терапевтка підробила медичні висновки ще двом військовозобов'язаним у січні 2023 року. Вона діагностувала їм аневризму міжпередсердної перегородки й бронхіальну астму. Через неправдиві дані чоловіків також визнали непридатними до служби.

Вирок суду

Суд вирішив визнати жінку винною у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Лікарці призначили покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації. Суд його покарав.

Також ми розповідали про те, на Львівщині судили представника ТЦК. Він застосував силу до військовозобов'язаного.

суд штраф лікарі ВЛК судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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