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На Волыни двое мужчин оформляли уклонистов, как водителей, для пересечения границы — что решил суд

9 сентября 2024 23:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На Волыни разоблачили очередную схему для уклонян - оформляли, как водителей
Проверка на границе. Иллюстративное фото: МВД
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Волынской области двое предпринимателей организовали незаконный выезд за границу мужчин призывного возраста. За это уклонисты платили по 4000 долларов каждый.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, в апреле 2023 года двое сообщников наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Они вносили данные военнообязанных в систему "Шлях", как водителей международных грузоперевозок.

Таким образом, до конца 2023 года был организован незаконный выезд трех мужчин через пункт пропуска "Дьяково" на Закарпатье. За такую "помощь" уклонисты должны были заплатить по 4000 долларов. К моменту разоблачения правоохранителями организаторы успели получить 3400 долларов аванса.

Решение суда

Во время суда мужчины признали свою вину и раскаялись. Обеим назначили штраф в размере 170 тысяч гривен с лишением права заниматься деятельностью, связанной с грузовыми перевозками, в течение двух лет.

Кроме того, у мужчин конфискуют все имущество, имеющееся в частной собственности.

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